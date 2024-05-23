Блинкен поцапался с конгрессменом из-за Израиля и Украины

Администрация США использует разный подход к ситуации на Украине и вокруг Сектора Газа. В частности, Израилю ограничивают оружие, которое он может применять в городских боях, а для Украины такого ограничения нет.

С недовольством по этому поводу на слушаниях в комитете по иностранным делам выступил конгрессмен Скотт Перри, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы по сути дали Украине более 100 миллиардов долларов и сказали ей: «Сражайтесь с Россией, идите и побеждайте Россию, возвращайте свою территорию». Это полностью поддерживает победу Украины в этой войне. Но в то же время мы установили ряд условий для Израиля… Не могли бы вы сказать мне, в чем разница между Украиной и Израилем?», – возмутился Перри.

«В некотором смысле никакой разницы нет, они оба являются близкими партнерами», – ответил ему госсекретарь США Энтони Блинкен.

Перри продолжал возражать:

«Мистер секретарь, если нет никакой разницы, то почему у нас есть эти условия. Они должны предоставить план управления теми, кто напал на них, у них должен быть план в отношении заложников. У русских тысячи заложников. Ограничили ли мы, правительство Соединенных Штатов, президент Байден использование Украиной оружия в городских районах, чтобы уменьшить жертвы среди гражданского населения, произошло ли это?».

Блинкен попытался оправдаться:

«Никто не сделал больше и не сделает больше».

Но это разозлило Перри, который обвинил администрацию в двойном подходе:

«Я знаю, что вы это говорите, ты можешь говорить это хоть весь день, но факт в том, что мы делаем больше прямо сейчас для Украины, чем для Израиля. Президент Байден делает больше для Украины, чем для Израиля. Мы взяли примерно половину денег или больше из пакета помощи, предоставленной Израилю, и отдали их ХАМАС, который забирает их у граждан своей страны и использует для войны с Израилем. Так что, пожалуйста, пропусти повествование и просто скажи мне, в чем разница между Украиной и Израилем? Как получилось, что в одном случае есть условия, а в другом нет».