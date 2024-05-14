Блинкен похвалил идущих на смерть украинских студентов

Вадим Москаленко.  
14.05.2024 20:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украинцы хорошо отрабатывают вложенные в них средства – и ценой огромных потерь наносят ущерб русской армии.

Об этом в ходе брифинга в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы хорошо отрабатывают вложенные в них средства – и ценой огромных потерь наносят ущерб...

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«Любые территориальные приобретения, которых Россия добилась за последний год, обошлись Кремлю огромной ценой. В потерянных жизнях, уничтоженной военной техники», – сказал госсекретарь США.

«Украина сражалась мужественно и творчески, разрабатывая новое оружие и новую тактику и привлекая людей. Из каждого региона, каждой организации люди пошли служить, в том числе из этого университета (Киевский политехнический институт – прим.), где студенты, выпускники и преподаватели отложили учёбу, карьеру, мечты, оставили позади своих близких.

88 из этих мужчин и женщин отдали свои жизни за свободу Украины. Многие из их имён выгравированы на мемориале в кампусе, который я только что посетил», – похвалил американец.

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