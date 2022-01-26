Блинкен пообещал дать денег на проезд всем желающим эвакуироваться из Украины

26.01.2022  21:48 (Мск), Вашингтон,
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Провокации, Россия, русофобия, Скандал, Украина
Новости Украины

В целях безопасности из-за угрозы «вторжения России» Вашингтон призывает своих граждан к эвакуации.

Об этом на брифинге заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В целях безопасности из-за угрозы «вторжения России» Вашингтон призывает своих граждан к эвакуации. Об...

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«Я поручил американским сотрудникам и членам семей дипломатических представительств эвакуироваться с Украины в целях безопасности. Учитывая массовое наращивание военного присутствия России на границе с Украиной, что явно свидетельствует о подготовке к вторжению, это могут быть разумные меры.

Наше посольство в Киеве открыто, и мы продолжаем своё присутствие и экономическую и другую поддержку Украины. Кроме того, мы посоветовали нашим гражданам не ездить на Украину на случай дальнейшей дестабилизации ситуации.

Сейчас мы обращаемся ко всем украинцам, не только к нашим гражданам на Украине, с осторожностью использовать коммерческий транспорт, любой транспорт, и посольство готово помочь финансово тем, кто не может выехать из страны. Кроме того, предоставляются консульские услуги», – заявил американский чиновник.

«Если Россия совершит вторжение, правительство США, возможно, не будет в состоянии помочь отдельным лицам, это правило всегда применимо в конфликтных зонах по всему миру. Если Россия продолжит агрессию на Украине, на нас возложена ответственность уведомить всех американцев о необходимых действиях», – добавил Блинкен.

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