Блинкен пообещал России доселе невиданные обширные многокомпонентные суровые санкции

Запад введет против России новые серьезнейшие санкции, если она «нападет на Украину».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы очень интенсивно работаем с правительством Украины и координируем свои действия со своими союзниками и партнерами в Евросоюзе, чтобы мы вместе разработали обширный пакет санкций, который будет включать то, что мы не делали раньше, начиная с 2014 года.

Россия столкнется с серьезными последствиями, если она выступит против Украины. Это будет включать финансовый компонент, экспортно-импортный компонент и так далее», – грозил Блинкен.