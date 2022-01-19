Блинкен пообещал России доселе невиданные обширные многокомпонентные суровые санкции

19.01.2022  19:32 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Запад введет против России новые серьезнейшие санкции, если она «нападет на Украину».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад введет против России новые серьезнейшие санкции, если она «нападет на Украину». Об этом...

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«Мы очень интенсивно работаем с правительством Украины и координируем свои действия со своими союзниками и партнерами в Евросоюзе, чтобы мы вместе разработали обширный пакет санкций, который будет включать то, что мы не делали раньше, начиная с 2014 года.

Россия столкнется с серьезными последствиями, если она выступит против Украины. Это будет включать финансовый компонент, экспортно-импортный компонент и так далее», – грозил Блинкен.

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