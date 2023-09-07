Блинкен приехал взбодрить украинцев перед смертью – эксперт

Владимир Гладков .  
07.09.2023 18:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, геноцид, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о «хорошем прогрессе» наступления ВСУ призвано взбодрить украинское население, которое перестало верить киевской пропаганде.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Павел Шипилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о «хорошем прогрессе» наступления ВСУ призвано взбодрить украинское население,...

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«Он попытался таким образом подбодрить украинское население. Он увидел то, чего нет, но это нисколько не смущает американского госсекретаря. Ему надо немножко взбодрить население, потому что потери ощутимы, он это заметил даже на кладбище, которое посетил первым делом.

Конечно, его визит был посвящён не тому, чтобы влить патриотизма в украинское общество, там были совершенно иные задачи. Но поскольку визит такого высокого гостя на Украине бурно обсуждается, и вообще они считают это проявлением внимания к Украине со стороны американцев, то он им и поддакнул», – отметил Шипилин.

В свою очередь, журналист Михаил Шахназаров подчеркнул, что украинское население уже не верит бандеровской пропаганде, и заморский чиновник попытался немножко исправить эту ситуацию.

«Украинские паблики реально пишут об успехах украинского контрнаступления. А тут приезжает официальное американское лицо, и подтверждает: «Естественно, как вы не верите». На Украине сейчас большая система недоверия, и он бодрит их», – добавил Шахназаров.

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