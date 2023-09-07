Блинкен приехал взбодрить украинцев перед смертью – эксперт

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о «хорошем прогрессе» наступления ВСУ призвано взбодрить украинское население, которое перестало верить киевской пропаганде.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Павел Шипилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он попытался таким образом подбодрить украинское население. Он увидел то, чего нет, но это нисколько не смущает американского госсекретаря. Ему надо немножко взбодрить население, потому что потери ощутимы, он это заметил даже на кладбище, которое посетил первым делом.

Конечно, его визит был посвящён не тому, чтобы влить патриотизма в украинское общество, там были совершенно иные задачи. Но поскольку визит такого высокого гостя на Украине бурно обсуждается, и вообще они считают это проявлением внимания к Украине со стороны американцев, то он им и поддакнул», – отметил Шипилин.