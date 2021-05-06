Блинкен прилетел – шухер в Киеве

06.05.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Поздним вечером в среду на военный аэродром в Борисполе под Киевом приземлился самолет главы Госдепа США Энтони Блинкена, который совершает европейское турне и завтра проведет переговоры с украинской верхушкой. Пресса пишет, что киевская «элита» все дни накануне через лоббистов добивалась возможности сделать хотя бы фото с американским гостем. Интересно, что одновременно с бортом Блинкена в Киев вернулся и Петр Порошенко с отдыха на Кипре.

К визиту Блинкена в Киев Госдеп выступил с заявлением, где обвиняет Россию в «агрессии» и обещает продолжать давление на Москву, хвалит Украину за «сдержанность» и призывает к новым «реформам», не признает право Крыма и Донбасса на самоопределение и воссоединение с РФ, и т.п.

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Украинское издание «Вести» со ссылкой на киевского дипломата, занимающегося отношениями с США, утверждает, что заявления Госдепа – лишь ширма: «Американской стороне перед встречей Байдена с Путиным нужно понять «красные линии» Украины в переговорах по Донбассу, а также возможностям выполнения Минских и Нормандских соглашений. Украинской стороне может быть предложено видение некоего компромисса, на который Украина может пойти под гарантии Белого дома».

К слову, передвижение кортежа Блинкена, насчитывающего 30 автомобилей, хорошо показывает истинное отношение американских хозяев к «туземному» населению Киева. «Автомобили полиции перекрывают все полосы, чтобы кортеж нельзя было обогнать. На самом въезде в столицу полиция отсекла обычные автомобили от кортежа, который направился в сторону центра столицы», – описывает украинский журналист Андрей Павловский.

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Интересно также, что за несколько часов Майдан (в том числе станцию метро) в центре Киева стала перекрывать полиция. Очевидно, что это делается для обеспечения безопасности Виктории Нуланд, которая прилетела на Украину вместе с Блинкеном и наверняка захочет посетить место, где раздавала печенье в 2014 году. Помимо этого, в программе у американских гостей мемориал погибшим боевикам АТО и штурмовикам Евромайдана.