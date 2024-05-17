Блинкен привез в Киев удручающие посылы и «корейский сценарий» – Арестович

Во время своего недавнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил довольно неприятные для украинской власти вещи, которые касались заморозки по нынешней линии фронта и финансовых вопросов.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он замечательных сделал несколько посылов. Например, слово выборы произнес трижды после пресс-конференции в первый день и несколько раз студентам и преподавательскому составу очертил перспективы. Перспектива такая – я перевожу с дипломатического на человеческий, еще пользуясь дополнительными данными, которые мне здесь известны. Первое – никакого НАТО и ЕС, второе – заморозка по существующей линии, по «корейскому» варианту. Это счастье, на которое нам уже можно молиться с нашим уровнем организации и деморализации, и воровства», – сказал экс-советник ОП.

«Денег на восстановление не будет, и никто нам их не даст, если мы не будем осуществлять соответствующие реформы. То есть, каждый транш будет привязан к реформе, от которой мы, мягко говоря, воздерживаемся все это время, и которые крайне необходимы. Жесточайший контроль всех этих денег, там работать будут западные фирмы, украинцев не подпустят, чтобы не разворовали. И нас просто вздергивают за шиворот и говорят: «Ребята, мы вас не бросим, конечно же, но пока вы не очень тянете на Южную Корею, вы пока тянете на Северную все больше своими решениями, поступками и так далее», – заявил Арестович.