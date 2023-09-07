Блинкен: Путин не должен пережить Украину

Михаил Рябов.  
07.09.2023 00:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, США, Украина


США и другие страны НАТО намерены так вооружить Украину, чтобы Владимир Путин не смог её пережить.

Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и другие страны НАТО намерены так вооружить Украину, чтобы Владимир Путин не смог...

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«Мы хотим быть уверены, что Украина будет в состоянии сдерживать агрессию в долгосрочной перспективе, а не только сегодня. Нам нужно, чтобы президент Путин понял, что он не может пережить Украину», – сказал Блинкен.

Он выразил, что Украина при помощи НАТО будет обладать сильными Вооруженными силами «мирового класса», а также «сильной динамичной демократией» (надо понимать, с убийством и репрессиями всех несогласных с проамериканским курсом, как это происходило с 2014 года).

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