Блинкен раскрыл детали новой поставки вооружений Украине и дал понять, что помощь не прекратится

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Новости Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил детали нового пакета военной помощи киевскому режиму в размере 625 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

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Возможности этого пакета включают, согласно обнародованным данным Минобороны США:

Четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) и соответствующие боеприпасы;

– 16 155-мм гаубиц;

75000 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

1000 155-мм снарядов дистанционных противотанковых мин (RAAM);



«В соответствии с делегированными полномочиями президента я санкционирую наше двадцать второе выделение американских вооружений и техники для Украины с августа 2021 года. Это поставка на 625 миллионов долларов включает дополнительное вооружение, боеприпасы и оборудование из запасов Министерства обороны США», – говорится в заявлении Блинкена.

Это приведет к тому, что «общая военная помощь США для Украины превысит 17,5 миллиарда долларов с начала работы этой администрации».

Блинкен обязал США продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, заявив, что президент США Джо Байден уже дал это обещание.

«На Генеральной Ассамблее ООН президент Байден еще раз ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько нужно. Недавние события от фиктивных референдумов в России и попытки аннексии до новых разоблачений жестокости в отношении мирных жителей на территории Украины, которая ранее контролировалась Россией, только укрепляют нашу решимость», – сказал Блинкен.

Блинкен считает, что ВСУ «эффективно используют поддержку США для продолжения успешного контрнаступления с целью вернуть свои земли, незаконно захваченные Россией».

Ранее во вторник Байден и вице-президент Камала Харрис поговорили с Владимиром Зеленским относительно этого нового пакета помощи.

Напомним, на прошлой неделе США объявили о пакете мер безопасности на сумму 1,1 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), в который вошли еще 18 HIMARS.

Транш HIMARS в этом пакете будет законтрактован у производителей оружия, его производство и поставка займет больше времени, но он предназначен для обороны Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе.