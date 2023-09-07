Блинкен: Россия уже потеряла более 50% территории, занятой с февраля-2022
Россия уже потеряла более 50% территории, которая была освобождена от бандеровского режима после начала СВО в феврале 2022 года.
Об этом с удовлетворением заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен, презентуя в Киеве новый пакет вооруженной помощи Украине, включающий танки «Абрамс» и снаряды с обедненным ураном.
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«С тех пор, как я здесь был в последний раз почти год назад, украинские войска вернули более 50% территории, захваченной российскими войсками с февраля 2022 года.
В ходе продолжающегося контрнаступления прогресс ускорился за последние несколько недель», – сказал Блинкен.
Он дал понять, что ни о каком сокращении помощи Украине не идёт речи – США настроены и дальше вести противостояние с Россией руками ВСУ.
«Украина это родина невероятно гордых людей… США привержены тому, чтобы дать Украине самой определять свое будущее. В условиях непрекращающейся войны, которую ведет президент Путин, США установили партнерские отношения, которые стали крепче чем когда-либо. Мы будем продолжать поддерживать Украину», – сказал Блинкен.
По его словам, США предоставят Киеву военное «оборудование», необходимое для ведения боевых действий против России «на суше, воздухе, в море, киберпространстве», а также продолжат предоставление разведданных.
«Новое финансирование безопасности также будет подкреплено прибытием американских танков «Абрамс» и обучением украинских пилотов F-16 в дополнение к обучению, которое уже проводится в Европе», – пообещал американский гость.
Блинкен заверил, что поддержку Украине будут продолжать оказывать и остальные члены НАТО – «всё евроатлантическое сообщество».
«Эти 29 стран, которые привержены поддержке Украины, будут координировать свои усилия и разделять бремя долгосрочной поддержки», – сказал чиновник.
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