Блинкен: США перебрасывают своих военных для поддержки Украины

Елена Острякова.  
15.04.2024 14:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США перекинут две тысячи своих военных в Черноморский регион.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня на Второй черноморской конференции по безопасности так называемой «крымской платформы» в Софии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США перекинут две тысячи своих военных в Черноморский регион. Об этом госсекретарь США Энтони...

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«Мы усиливаем политическое участие США, ускоряем экономическую интеграцию и стойкость, боремся за отстаивание чистой энергетики, и мы достигли определенного прогресса на всех этих направлениях. Мы достигли договоренностей с Болгарией, а Румыния будет использовать американские технологии для строительства маленьких ядерных реакторов. США развернут более двух тысяч своих вооруженных сил особого назначения на территории этих стран», – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что все это делается ради поддержки Украины, чтобы она могла «твердо стоять на ногах».

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