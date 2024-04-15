Блинкен: США перебрасывают своих военных для поддержки Украины

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США перекинут две тысячи своих военных в Черноморский регион.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня на Второй черноморской конференции по безопасности так называемой «крымской платформы» в Софии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы усиливаем политическое участие США, ускоряем экономическую интеграцию и стойкость, боремся за отстаивание чистой энергетики, и мы достигли определенного прогресса на всех этих направлениях. Мы достигли договоренностей с Болгарией, а Румыния будет использовать американские технологии для строительства маленьких ядерных реакторов. США развернут более двух тысяч своих вооруженных сил особого назначения на территории этих стран», – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что все это делается ради поддержки Украины, чтобы она могла «твердо стоять на ногах».