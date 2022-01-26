Блинкен: США свои двери в НАТО для Украины открыли – за остальных не ручаемся

26.01.2022  22:08 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Конфликт, Кризис, НАТО, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

В предоставленном Москве письменном документе речь идёт не о том, что Вашингтон пошёл на какие-либо уступки в вопросе членства Украины в НАТО, а о неизменности позиции США по этому пункту.

Об этом на брифинге заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В предоставленном Москве письменном документе речь идёт не о том, что Вашингтон пошёл на...

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«Мы будем поддерживать принципы открытых дверей в НАТО, мы обязаны это обязательство соблюдать. В документе очень ярко подтверждаются эти принципы, мы готовы их поддерживать и защищать. Уступки?.. Речь идёт не об уступках, просто нет никаких изменений в позиции США в этом документе», – убеждал он.

«Во-первых, нет и не будет никаких изменений, во-вторых, мы подтвердили наши принципы. И, конечно, же НАТО, а не США в одностороннем порядке должны это обсуждать.

Такие решения НАТО принимает как союз, а не только США единолично. Но, с нашей точки зрения, я говорю это со всей ясностью: двери НАТО остаются открытыми, и в этом состоит наше обязательство», – уверял Блинкен.

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