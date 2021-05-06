Блинкен в гостях у туземцев: под офисом Зеленского угрожали открыть стрельбу

06.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Прибывший в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен посетил мемориал погибшим участникам т.н. АТО на Софийской площади, которая предварительно была перекрыта силовиками для обеспечения безопасности высокого американского гостя и его свиты.

Глава Госдепа возложил к памятнику два букета по восемь роз, и там же установил два флажка – украинский и американский.

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Перекрытие площадей и дорог по маршруту следования американцев возмутило даже участников Евромайдана.

«Как надо продемонстрировать демократию? Правильно, перекрыть дороги и устроить «спецпроезды». В Европе и США никто такого и не слышал. А у нас надо устроить совок», – комментирует экс-глава нацбата «Крым» Станислав Краснов.

Еще один инцидент произошел под офисом Владимира Зеленского, когда Блинкен уже прибыл туда на переговоры. Недалеко от президентской канцелярии собирался митинг предпринимателей, протестующих против ужесточения налогов и т.п. Но полиция не дала провести им акцию.

«У меня заявка на митинг, мы хотим стоять там, и мне по**й. Имею право, я в свободной стране… Я не знаю, что это за ребята – ко мне подошёл, и начал мне препятствовать. Я имею полное право, как журналист, достать пистолет и валить его», – кричал один из протестующих, тыча пальцем в силовиков.

В целом ситуация с визитом Блинкена демонстрирует истинный статус Украины по отношению к США, замечает в своем блоге киевская журналистка Светлана Крюкова.

«Каким должен был быть этот визит, если мы не туземцы? Учитывая протокольный статус госсекретаря Блинкена как обычного члена правительства (администрации) президента Джо Байдена – это должен был быть прием вежливости как знак уважения Соединенным Штатам минут на 20-25 для обсуждения перспектив встречи президентов Украины и США, и донесения до американской стороны украинского видения повестки дня такой встречи. А основной переговорный процесс на 1,5-2 часа с каждым должен был быть с премьер-министром, министром иностранных дел, министром энергетики (с учетом интересов США в энергетической отрасли и проблемы СП-2) и министром обороны. Считаю, что некрасиво встретили американскую власть. Мало почестей. Надо будет на обратном пути всю фракцию Зе вдоль Бориспольской трассы выстроить – пусть караул отдают», – язвительно комментирует Крюкова.