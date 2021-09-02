Блинкен завизировал: Зеленский на встрече с Байденом обменял Украину на свой досрочный второй срок – Чаплыга

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США, по сути, начал предвыборную кампанию Зеленского на возможных досрочных выборах, и зафиксировал укрепление контроля США над Украиной.

Об этом в эфире канала «Политека» заявил политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что администрация Зеленского куда-то спешит. Возможно, они хотят устроить досрочные выборы до Нового года, поэтому им нужно всё успеть до осенней политической кампании. Соответственно, весь график подогнан именно под это. Им абсолютно всё равно наполнение, оно пустое, реально визит абсолютно пустой, если не считать картинок, фотографий, трансляции в Фейсбуке – именно этого ждёт аудитория, избиратели Зеленского. На нее он работает.

Этот визит стал стартом досрочной предвыборной кампании. И именно поэтому так спешили, поскольку Инстаграмм не подразумевает какого-либо смыслового наполнения, только визуальное, то с этой точки зрения визит абсолютно вовремя и абсолютно удачный.

Стоит обратить внимание на слова Блинкина, который, по его словам, совершенно случайно, проходя мимо, оказался на встрече с глазу на глаз Байдена и Зеленского. Это очень уникальный пассаж. При этом Блинкин акцентирует внимание на том, что Украина оказалась партнером США в вопросе Афганистана, который сейчас очень болезненный, и, в частности, в принятии беженцев из Афганистана. То есть получается, что Украина сейчас станет отстойником для беженцев.

Наше министерство внутренних дел недавно официально обратилось в министерство юстиции с просьбой не распродавать старые тюрьмы (чем занимается сейчас министр юстиции), а в этих тюрьмах разместить около 5000 беженцев из Афганистана. А наша миграционная служба уже бьёт тревогу и говорит, что очень большие проблемы именно в этой сфере. Соответственно, министерство внутренних дел ведёт переговоры с министерством юстиции. И именно на это обратил внимание Блинкин, который случайно, проходя мимо Овального кабинета, решил туда зайти и поблагодарить Зеленского в присутствии Байдена за то, что Зеленский согласился принимать беженцев из Афганистана – как такой акт благодарности Белому дому.

Этот факт очень важно зафиксировать и понять его. На самом деле разговор Зеленского с Байденом никто из нас знать не будет, на это наложено табу – как с украинской, так и с американской стороны. Но, судя по всему, разговор носил достаточно прагматичный характер. Очевидно, США просто фиксировали свои интересы. Они зафиксировали расширение независимости своих «смотрящих» в Украине в лице так называемых антикоррупционных структур.

Зеленский отчитался о том, что лучшие мировые практики и антикоррупционная инфраструктура уже внедрены в Украине. Естественно, всякий думающий человек пытается спросить – а какие же мировые практики есть, если они есть всего в нескольких странах?

Тем не менее, речь идёт о том, что в США хотят закрепить своё внешнее, независимое от Украины управление в лице антикоррупционных структур. То есть, это спецслужбы США, которые легально, за украинские деньги работают в Украине, занимаются шантажом украинских элит. Зеленский подтвердил, что он готов отдать САП и НАБУ. Кроме того, США потребовали отдать им судебеную систему.

Напомню, что Грузия отказалась даже от денег ЕС, сказала, что они не будут жертвовать своей независимостью, а Украина не смогла этого сделать. Зеленский пообещал Байдену отдать судебную власть под контроль так называемых международных наблюдателей.

Кроме того, речь шла о том, что под контроль США переходит «декоммунизированное» наследие Украины. Когда-то мы были индустриальной страной, умели летать и строить атомные станции. Речь о том, что под видом корпоративизации, как в своё время сделали с «Нафтогазом», будет передан в частные руки и внешнее управление «Энергоатом». Более того, он будет передан под контроль Westinghouse, то есть компании, которая за последние годы дважды продавалась и находится весьма критично в финансовом состоянии.

США через свой Эксимбанк (который даёт кредиты на приобретение продукции и услуг США, то есть самим себе) даёт Украине деньги, Украина записывает себе долги на 3 млрд, эти 3 млрд уходят Westinghouse, они начинают строить нечто в Украине, при этом происходят корпоративизация «Энергоатома» и отчуждение его от Украины, от народа Украины по примеру «Нефтегаза».

По сути, происходит приватизация этой организации. Вот это ключевые экономические вещи, которые были проведены за кадром, и которые интересовали США – по сути, получить полный контроль над энергетикой Украины», – заключил Михаил Чаплыга.