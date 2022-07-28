Блинкен ждет звонка от Лаврова – впервые с начала СВО

28.07.2022  09:35 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Дзен, Политика, Россия, Спецслужбы, США


Госсекретарь США Энтони Блинкен хочет поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым впервые с тех пор, как более пяти месяцев назад началась СВО на Украине и Штаты прекратили диалог с Москвой.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на брифинг Блинкена в Белом Доме.

Госсекретарь США Энтони Блинкен хочет поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым впервые...

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что ожидает созвона со своим российским коллегой на этой неделе, чтобы обсудить «существенное предложение», поданное  Штатами Москве «несколько недель назад», чтобы предложить россии обмен незаконно удерживаемого в американской тюрьме российского бизнесмена Викитора Бута на двух задержанных в России американцев — Пола Уилана и Бритни Гринер.

Он также планирует обсудить недавно подписанное соглашение по транзиту украинского зерна через Черное море.

В то же время, выступая на брифинге в Госдепартаменте, Блинкен сказал, что не будет вести переговоры по Украине во время телефонного разговора с Лавровым, повторив, что не может быть никаких разговоров об Украине без Украины.

Напомним, как сообщает CNN со ссылкой на проинформированные источники, идею обмена  лично одобрил президент Байден. Бизнесмен Бут сидит в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием, Пол Уилан получил в РФ 16 лет за шпионаж, а баскетболистка Бриттни Грайнер 0 по обвинению в контрабанде наркотиков.

При этом CNN добавляет, что Министерство юстиции США в целом выступает против обмена заключенными.

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