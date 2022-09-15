Блинкен зондировал Зеленского на предмет договороспособности по миру с РФ – Карасёв

Новости Украины

Запад и США не заинтересованы переносить конфликт на территорию России, поэтому не будут поставлять окрылённой успехами на Харьковщине Украине самолеты и ракеты большой дальности, пытаясь склонить Владимира Зеленского к переговорам.

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У американцев-то ПВО – нету, потому что это не сухопутная держава, а морская держава. А вот анти-ПВО – это самолеты. Или тогда надо Украине поставлять самолеты, а где их держать? Значит, они будут в Румынии или в Польше на базах, будут вылетать, и будут сбивать эти ракеты, но это другой уровень войны, в котором сегодня не заинтересован никто, ни Россия, ни Украина как театр таких новых военных действий, ни Запад. Поэтому, думаю, будет другой ответ: «Давайте все-таки постепенно выходить на какие-то переговоры». Почему был Блинкен? (Госсекретарь США – ред.). Ведь Блинкен был в четверг на Украине. Вот многие обратили внимание на это. Но просто так приехать? Ну, да можно сказать, что нужен пиар перед выборами. Но мне кажется, как раз на успехе военном у Украины появляется шанс продемонстрировать стремление к дипломатическому урегулированию. Потому что поражение – это значит капитуляция, а на победе – это уже не выглядит, как капитуляция, выглядит, как и победа», – предположил Карасев.

Он подчеркнул, что у Украины нет ресурсов, чтобы развязывать военные действия на территории России, да и Запад такую инициативу не поддержит.

«Понятно, в обществе украинском сегодня и в военной среде запрос на то, чтобы дальше наступать, атаковать, выходить на границы с РФ и дальше переносить военные действия на территорию РФ. Но есть ли для этого ресурс? Дадут ли Запад помощь для такой войны? А вот это – нет. Потому что помощь Запада критическая. Если говорить о военно-технической составляющей. Тем более, если мы хотим ракеты ATACMS на 300км. (тактическая баллистическая американская ракета, предназначенная для запуска с MLRS HIMARS, дальность применения до 300 км – ред.), которые могут бить по Крымскому мосту и в глубину на территорию России. Поэтому зондировал Блинкен, на мой взгляд, все-таки, как высшее украинское руководство, прежде всего президент Зеленский, могут отнестись к той или иной форме урегулирования», – отметил украинский политолог.