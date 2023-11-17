Ближайшее окружение Залужного начали выбивать. Главком ВСУ следующий – генерал Кривонос

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Украинская власть завышает ожидания от военных для того, чтобы дискредитировать их и свалить всю вину за неудачи на главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замначальника ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кривонос раскритиковал заявления главы офиса президента Андрея Ермака, который во время визита в США рассказывал о плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

«Выступления в США и рассказы о плацдарме на левом берегу воспринимаются общественностью, что там уже настолько суперхорошо. На самом деле удержание любого плацдарма и обеспечение логистики – наверное, более сложное, чем просто захватить этот плацдарм. И речка Днепр – это не 100 метров ширина, а значительно больше, и сейчас ноябрь месяц. Хотел бы я увидеть господина Ермака хотя бы на левом берегу около этой переправы, чтобы он понял, насколько это сложно и тяжело, чтобы не говорить и не пиариться на этом.

Потому что за счет этого пиара потом будет переложено максимум усилий для удержания его, а когда что-то не получится, будут обвинения военных», – сказал генерал.

«Мы уже имели ситуацию, когда политики пиарились, а потом обвинили во всем военных. Это плановая работа по дискредитации военных во главе с генералом Залужным. Когда политики потом запускают определенные месседжи, как последний, что Залужный не так воюет и вообще, какие-то народные депутаты с интересной украинской фамилией, но которые абсолютно не говорят по-украински, рассказывают на русском языке, что не нужно так воевать, а президент ничего не знал, его военные обманули, я воспринимаю это как информационно-психологическую операцию против собственных военных с целью дискредитации главкома и Вооруженных сил, чтобы потом сказать, что гражданские политики здесь не при чем, во всем виноваты военные…

Они как раз начинают выбивать ближайшее окружение генерала Залужного, а следующим будет кто? Генерал Залужный. В попытке спилить дерево нашей обороны, сначала они подрезают определенные корни», – заявил Кривонос.