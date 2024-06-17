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Поскольку у Майи Санду и её «жёлтых человечков» (цвет логотипа партии Санду) уже не получается списывать все свои провалы на войну на Украине, они придумали новую тему – «измену родине». Можно не сомневаться: ближайшие месяцы в Молдове пройдут под знаком «борьбы с изменниками родины».

Об этом в своей статье написала экс-башкан Гагаузии, лидер общественного движения «Платформа Молдова», потенциальный кандидат в президенты Ирина Влах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По её словам, если не устраивать подобные шоу, то у людей неизбежно возникнут вопросы:

«Почему во время правления команды Майи Санду так вырос уровень бедности?»; «Почему люди сотнями тысяч бегут из Молдовы?»; «Почему уходят инвесторы?»; «Почему попираются права человека?»; «Почему уничтожаются последние остатки демократии?».

Ирина Влах задаёт пять вопросов, намекая на то, что именно нынешний президент и её правящая партия являются настоящими изменниками родины.

«Первое, что я хотела бы спросить у жёлтых человечков Санду: можно ли считать изменой родине, если наделённые властью лица в сговоре с властями других стран готовят Молдову к сценариям, подрывающим мир?» (намёк на милитаризацию Молдовы и поддержку Санду стратегии Запада на продолжение войны «до последнего украинца»).

«Второй вопрос: считается ли изменой родине, если вы, будучи руководителем Молдовы, принесли присягу на верность другой стране?» (Намёк на румынское гражданство у Санду и членов её команды, которые, по словам Влах, в любой момент могут столкнуться с конфликтом интересов и оказаться в ситуации, которая по всем признакам будет являться изменой родине»).

Третий вопрос: «Считается ли изменой родине, если вы имеете обязательства и действуете в интересах сомнительных персонажей и организаций, обвиняемых в скрытых интересах и нечистых сценариях в разных странах мира, но которые когда-то оплатили вашу учебу, выплачивали вам щедрые зарплаты, финансировали ваши различные проекты?» (Здесь явный намёк на Джорджа Сороса и его фонд, сотрудниками которого являлись сама Майя Санду и все министры в нынешнем правительстве Молдовы).

«Четвертый вопрос: можно ли считать изменой родине намеренные действия, которые приводят к исходу населения? Думаю, да, потому что когда страна остаётся без граждан, у неё нет ни настоящего, ни будущего. Майя Санду и её жёлтые человечки делают всё, чтобы люди покидали страну – за время их пребывания у власти Молдова опустела более чем на 200 тысяч граждан. Кто ответит за это преднамеренное преступление против страны и народа?», – пишет Ирина Влах.

«Пятый вопрос: считается ли изменой родине узурпация государственной власти и её осуществление от имени одной партии и узкого круга лиц? Разумеется, да. Потому что страна должна развиваться в демократических условиях, как того требуют интересы народа, а не быть захваченным государством, как это происходит при жёлтой власти», – отмечает бывшая башкан Гагаузии.