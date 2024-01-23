Ближайшие полгода станут решающими для нас – украинский военный аналитик

Первые шесть месяцев этого года будут самыми сложными для Украины. В это время российская армия может снова пойти в наступление широким фронтом, включая атаки с новых направлений.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская правда» заявил военный аналитик Антон Муравейник, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По мнению Муравейника, с октября 2022-го года Россия накопила и обучила большое количество резервов, которые могут быть брошены в наступление.

«Я думаю, что на протяжении первого полугодия 24-го года будет сложнее всего, а дальше будет видно. Потому что, по разной информации, Россия готовит резервы, и в данный момент неизвестно, как они их применят. Что я имею в виду – с конца 22-го года они объявили мобилизацию, потом начали масштабное накопление резервов, после масштабного призыва, они начали перебрасывать свои резервы даже на территорию Республики Беларусь, и это был отдельный этап, когда мы говорили о возможности возобновления наступления с территории Республики Беларусь. В то же время они там и готовили людей, и осуществляли давление на нас и наших европейских партнеров. Тем не менее, они подготовили этих людей и потом отправили их в наступление, но уже по существующим направлениям основных ударов. То есть, это было направление Купянска, Кременная, это был Бахмут с Соледаром, это был Угледар и так далее. То есть, фактически, с одной стороны, они набрали много резервов, даже дали им базовую подготовку, но, несмотря на это, этого было недостаточно, чтобы создать принципиально новые ударные группировки и открыть какой-то новый фронт или новый/старый, если мы говорим о Сумщине или Черниговщине. Вопрос в том, что им удастся сделать со своими резервами сейчас», – переживал Муравейник.