Ближайший друг Ефремова безуспешно склонял Семёна Слепакова на кривую майданную дорожку

28.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Известный либеральными взглядами писатель Дмитрий Быков, ближайший друг осужденного актера Михаила Ефремова, безуспешно пытался склонить к высказываниям в поддержку Майдана в России шоумена Семёна Слепакова, автора острой политической сатиры.

На протяжении интервью Быков несколько раз пытался «раскрутить» Слепакова на оппозиционные высказывания, но комик стал уходить от ответов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дмитрий Быков (Д,Б): У вас не возникало желания поехать на минские шествия, баррикады, нет?

Семен Слепаков (С.С): Нет, не возникало. Я не могу, все-таки. Я написал стихотворение, но я не могу вмешиваться настолько, мне кажется, это неправильно.

Д.Б: Это неправильно, но мне хотелось не то, что вмешиваться, а подышать этим воздухом. Немножко поучаствовать. Хотя бы снаряды подностить, хотя снаряды будут не нужны. Но знамена подносить. Есть ощущение, что на твоих глазах делается история. А вот что здесь делается, на моих глазах здесь, я не понимаю. Это не история – это какой-то уход от нее сознательный. А там почувствовали, то от тебя зависит что-то. Вот ты идешь, какой-то луч в тебя упирается – нет? (Быков при этом не пояснил, почему сам он подстрекает других, но лично не спешит ехать под дубинки белорусского ОМОНа).

С.С: Ну у меня, в общем, такого желания не возникало.

Д.Б: Вам хватает эмоций здесь?

С.С: Ну да, не знаю, я разграничиваю то, что происходит в моей стране и не в моей.

Д.Б: А когда в вашей стране это начнет происходить, вы пойдете?

С.С: Смотря какой у этого будет контекст, я не знаю.

Д.Б: А доживем мы до того, что здесь что-то будет происходить или уже все в прошлом?

С.С: Я надеюсь, что все, что здесь будет происходить, будет происходить мирно, без каких-то ужасов и кровопролития. Если оно будет происходить.

Д.Б: Раньше всех пугали фразой: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Так, ведь, великой России не будет без великих потрясений.

С.С: С другой стороны, сколько было великих потрясений, но появлялась ли после этого великая Россия?

Д.Б: Все-таки, да. Я думаю, что у большевиков, при всем ужасе, получилась великая Россия. Ну не сразу, но в 20-е годы она имела шанс. Мне даже показалось, что даже какая-то мобильность произошла, какие-то «красные профессора», какие-то дельные люди появились. Я думаю, что ленинский Совнарком был лучшим правительством в российской истории.

С.С: Я, конечно, в то время не жил, но если меня спросить, хотел ли бы я жить в любой период с 20-го года по 90-й либо жить в тот период, в который я живу сейчас, я бы выбрал сейчас со всеми проблемами, всеми недостатками, со всем, что нас раздражает, но конечно я бы выбрал сейчас. Туда меня, что-то, совсем не тянет.