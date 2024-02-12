Ближний Восток грозит взорваться. РФ объявила англосаксов агрессорами в Йемене

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Угроза мировой безопасности и стабильности находится сегодня на самом высоком уровне. Наиболее накалена ситуация в Ближнем Востоке, где США и Великобритания становятся инициаторами агрессии.

Об этом в эфире телеканала ВВС заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое актуальное сегодня – это, конечно, Ближний Восток, вы не можете этого отрицать, это очевидно. Это конфликт, который чреват как региональными последствиями, так и потенциально глобальным конфликтом, пожаром», – сказал постпред РФ в ООН.

«Вы видите, что происходит в последнее время в Красном море, с агрессией США в Йемене, с недавней агрессией США и Великобритании в Ираке и Сирии, ситуация на северной границе Израиля с Ливаном. Так что Ближний Восток может взорваться, к сожалению», – заявил Небензя.