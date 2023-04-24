Ближний Восток навсегда освобождается от многолетнего доминирования США

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На Ближнем Востоке происходят тектонические процессы и фактическое переформатирование геополитического поля из-за смещения вектора развития ведущих стран региона, которые начинают порывать с США и коллективным Западом.

Важным показателем таких изменений стал прорыв изоляции Дамаска, куда на прошлой неделе с официальным визитом прилетел министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархан, который встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

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Глава дипломатического ведомства саудитов отметил необходимость восстановления дипломатических отношений и предложил помощь в преодолении последствий гражданской войны.

В свою очередь согласно сообщению агентства САНА, президент Сирии подчеркнул роль Эр-Рияда в деле урегулирования многолетнего конфликта и консолидации арабского мира.

На деле данные переговоры, состоявшиеся впервые за 12 лет с начала кровопролитной гражданской войны, означают настоящую победу Дамаска и признание официальных сирийских властей со стороны ведущих арабских столиц.

Более того, как пишет The Wall Street Journal на переговорах, которые первоначально до визита Фейсала бен Фархана вела Иордания, арабские страны предложили помощь в размере миллиардов долларов, чтобы помочь восстановить и пообещали пролоббировать снятие санкций, если Асад пойдёт на переговоры с оппозицией и допустит арабские войска для защиты возвращающихся беженцев.

Насколько все данные условия будут приняты Дамаском большой вопрос, но то, что это значительный шаг в сторону прекращения войны – уже неоспоримый факт.

Он выражается в том, что Саудовская Аравия больше не заинтересована в активной поддержке антиасадовских сил и в продолжении конфликта из-за общего сближения и замирения с Ираном в связи с тем, что саудиты уже выбрали себе в качестве стратегического партнёра Китай, отмежевавшись от США.

Напомним, что 10 марта произошла неожиданная сделка между Тегераном и Эр-Риядом по восстановлению дипломатических отношений, в которой ключевую посредническую роль сыграл именно Пекин. Это был невероятный успех китайской дипломатии, который поменял расстановку сил, и с данного момента именно Китай становится фактическим суперарбитром на Ближнем Востоке, демонстрируя собственное преимущество над Вашингтоном, что означает конец доминирования США на Ближнем Востоке.

В последующем договорённости были еще раз закреплены 6 апреля в Пекине, где снова встретились министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан со своим иранским коллегой Хосейном Амирабдоллахианом.

Помимо вопросов открытия посольств, развития двухсторонних экономических и политических отношений, в рамках которых было передано от саудовского короля предложение иранскому резиденту Эбрахиму Раиси посетить Эр-Рияд, стороны также обсудили и урегулирование конфликтов в Сирии и Йемене.

Как итог Дамаск в ближайшее время вернётся в состав Лиги арабских государств. И об этом свидетельствует заявление по итогам консультативной встречи министров иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива от 15 апреля этого года.

В этом документе чётко указывается:

«Министры подчеркнули важность сохранения государственными институтами суверенитета Сирии над ее территорией для прекращения присутствия на ней вооруженных ополчений и внешнего вмешательства во внутренние дела Сирии».

Это прямой намёк на силы курдских формирований и присутствие американских военных на территории республики, нахождение которых становится неприемлемым для арабских государств, а также на планы Анкары застолбить за собой некоторые северные районы страны. Очевидно, что Лига не заинтересована и в турецкой экспансии, пытаясь сохранить территориальную целостность республики.

И сейчас Саудовская Аравия предпринимает активные шаги посредством переговоров с другими монархиями и правящими элитами арабского мира, чтобы восстановить членство Сирии в Лиге как раз в мае к запланированному саммиту, который должен пройти в столице королевства. Главным же двигателем данного процесса выступает наследный принц Мухаммед бин Салман, желающий продемонстрировать своё лидерство в регионе.

При этом Белый дом, по свидетельству Энтони Блинкена, оказался абсолютно бессильным как-то повлиять на позицию королевской семьи и сорвать данный план, что показали бесплодные переговоры представителей Госдепа с известными деятелями Лиги и посланцами Эр-Рияда в Иордании.

Этот провал американской дипломатии подтверждает агентство Bloomberg, которое предрёкло полный исход Вашингтона из Ближнего Востока:

«Несмотря на то, что почти 80-летняя Лига арабских государств имеет относительно небольшой вес с точки зрения глобальной политики, этот шаг будет иметь символическое значение. Успешное примирение в Сирии нанесло бы удар по влиянию США на Ближнем Востоке и усилило бы раскол между регионом и западными правительствами».

Издание и не скрывает, что это будет бесспорный стратегический успех Ирана и России, как главных союзников Сирии. При этом позиции Тегерана многократно усилятся, так как именно иранское правительство с момента победы исламской революции оказывало всяческую поддержку правящей семье Асада.

Подобное развитие событий делает невозможным осуществление изоляции России, которая только укрепит тем самым свой южный фланг, получив фактическую поддержку арабского мира.

Всё это ведёт к серьезнейшим геополитическим изменениям, так как прекращается ожесточённое соперничество и происходит замирение по всем конфликтным разломам между Ираном и Саудовской Аравией, в том числе и в Йемене, где объявлено о прекращении огня, обмене пленными и проведении переговоров. Это лишает Запад всяческой основы для продолжения собственной излюбленной игры на противоречиях.

Ведь США держались долгое время в регионе как раз за счёт стравливания сунитов и шиитов, арабов и персов, а также арабов с арабами. А теперь после того как традиционный союзник американцев развернулся в сторону Китая, рассматривая новый союз как способ укрепления влияния саудитов, всё владычество Запада буквально в одночасье рухнуло.

Более того, в данной ситуации Израиль как форпост Вашингтона оказался в практической изоляции на Ближнем Востоке перед лицом объединяющегося огромного исламского мира. Конечно, это самый настоящий кошмарный сон Тель-Авива, но вместо поиска новой стратегии израильские и американские элиты попытались продолжить прежнюю линию, при этом начав вести себя как слон в посудной лавке.

Речь идёт о настоящей религиозной войне, развязанной Нетаньяху, которая выразилась в нападении сил спецназа на прихожан мечети Аль-Акса на Храмовой горе в восточном Иерусалиме 5 апреля в священный для мусульман месяц Рамадан.

Кровавая провокация целей своих не достигла, зато стала сигналом к новой Интифаде и еще больше сплотила исламский мир.

Более того, находясь в тяжёлой ситуации президент Турции Реджеп Эрдоган, представляя себя в качестве покровителя всех мусульман и защитника палестинского народа, еще больше качнулся в сторону формирующегося на глазах оси Саудовской Аравии, Ирана, Китая и России. Ответом Израилю и США стало его резкое выражение:

«Турция не может молчать перед лицом нападений. Дотянуться до мечети Аль-Акса и попрать святость Харам аш-Шариф — наша красная линия».

Эскалация в Восточном Иерусалиме стала для него настоящим подарком в преддверие президентских выборов, а как итог – ускорился переговорный процесс уже под эгидой Москвы по урегулированию отношений между Анкарой и Дамаском. В начале мая в России должны состояться переговоры министров иностранных дел Турции, РФ, Сирии и Ирана по данной проблеме.

Как сообщает турецкое издание Hürriyet глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил о четырёх направлениях, по которым будет вести переговоры Анкара:

«Переговоры по нормализации отношений между Турцией и Сирией продолжатся в мае, когда состоится встреча министров иностранных дел. На повестке дня у Турции четыре пункта: гуманитарная помощь, возвращение беженцев, обеспечение представительства сирийской оппозиции в новом периоде, оживление политического процесса вкупе с борьбой с терроризмом».

То есть обозначился прорыв и в турецком направлении, который даёт основания надеяться о скором урегулировании в северных регионах Сирии. Тем более, что главным поводом для турецкого руководства держать свои армейские подразделения в республике было наличие курдских вооружённых формирований SDF и РПК – YPG, которые поддерживаются и финансируются Пентагоном и могут быть использованы Западом для вторжения в Анатолию.

И если Иран, Россия и Сирия смогут разоружить данные отряды, а также сообща с Турцией и Саудовской Аравией добиться вывода американских войск, то и в этом конфликте будет поставлена жирная точка.

И этому будут способствовать также общие экономические интересы образования нового евразийского рынка, проведения дедолларизации и переход во взаиморасчётах на национальные валюты и на юань, как новую резервную единицу. Тем более, что все эти страны скоро окажутся в ШОС. Таким образом мы уже сейчас вступаем в новый период – постамериканский Ближний Восток.