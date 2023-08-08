Близится «час Х»: военкор рассказал о продвижении ВС РФ на самом сложном участке фронта

Анатолий Лапин .  
08.08.2023 18:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские войска начали наступление на самом сложном участке фронта – в районе Авдеевки, которая примыкает к Донецку и где создан мощнейший укрепрайон ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, работающий на этом направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска начали наступление на самом сложном участке фронта – в районе Авдеевки, которая...

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По мнению Хайруллина, к концу августа в бой могут быть брошены подготовленные российские штурмовые резервы.

«Продолжает неторопливо развиваться наше наступление на севере. Если все пойдет такими темпами, то я думаю, что к концу августа мы увидим тот самый основной рывок. Началось движение у нас и под Донецком, на самом тяжелом направлении. В начале этой недели части нашей 1-й Славянской гвардейской бригады вышли к единственному участку Донецкой окружной дороги, которую удерживали украинцы, вышли напрямую и уже закрепились, сейчас готовятся ее пересекать. Справа части зашли в Ясиноватский переулок – это уже территория Авдеевки, там дачный массив. Наши там уже спокойно двигаются вплоть до улицы Докучаева, улицы Лермонтова.

Там первые серьезные укрепрайоны, у украинцев, и наши уже до них доходят. Скоро мы увидим дальше движение вглубь жилого массива. Авдеевка вытянутая – это со стороны Донецка. Дальше справа Каменка, наши двигаются в сторону Голубых озер, там есть такой объект. Тоже подходят, остались считанные километры до окраин жилых районов Авдеевки. И со стороны Красногоровки наши продвинулись как к западу, там железная дорога проходит…

Наши уверенно двигаются вперед, началось движение на этом направлении. А это очень показательно для украинцев, потому что они это направление – Авдеевка, Марьинка, Угледар – считают важнейшим: там лучшие войска стоят, лучшее вооружение, они не жалеют туда боеприпасов, артиллерии. Это означает, что весь украинский фронт деградирует с точки зрения обороны, силы у них истощаются, и он трещит по швам…», – отметил он.

«Очень показательно, что Шойгу, министр обороны приехал на фронт. Видимо, очень близко час «Ч», час «Х», когда произойдет обрушение, и наши введут свежие силы, атакующие, в бой. Видимо, к этому все идет», – заключил Хайруллин.

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