Близится освобождение ЛНР – у войск теперь есть опыт для штурма Одессы и Харькова

Новости Украины

Российская армия совместно с военными ДНР и ЛНР фактически освободила территорию ЛНР. Об этом, выступая на коллегии Минобороны РФ, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики. Вооружённые Силы Украины, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов и населённых пунктов местных жителей и используют их в качестве живого щита. Терпя поражение на «земле», киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные», – заявил Шойгу.

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Представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала» подтвердил, что ВСУ уже вытеснены с 95% территории республики. По его словам, украинские военные в Лисичанске и Северодонецке находятся в оперативном окружении, у командного состава ВСУ большие потери в результате ракетных ударов, их подчиненные дезорганизованы.

ЛНР призывает украинцев сложить оружие, ежедневно в плен сдаются около 10 человек, уточнил Марочко.

Военкор Герман Куликовский, участвующий в наступлении союзных сил со стороны Харьковской области, пишет:

«По личным ощущениям в войне на Украине скоро наступит качественный перелом. И связан он будет даже не столько с непосредственными боевыми действиями, а скорее с общим моральным состоянием как ВСУ, так и украинского социума. После массовой сдачи в плен Азова, после того, как тяжелейшие потери украинской армии стало невозможно скрывать и, самое главное, после того, как судьба освобождённых территорий стала понятной, воля к сопротивлению существенно ослабнет. Ярчайший контраст между жизнью на освобождённых территориях и «земле войны», контраст между жизнью в плену или смертью в лесопосадках, когда твой труп обгладывают собаки и только если сильно повезёт, его закопают в общей яме российские военные, безостановочные удары по всей территории, когда смерть может настигнуть тебя в казармах на границе с Венгрией, в маршевой колонне, в лагере подготовки, все это скажется очень скоро, накопительный эффект-великая вещь», – утверждает военкор.

Аналогичные сведения об изменении обстановки на фронте приводит и генерал Службы внешней разведки Леонид Решетников, описывая встречу с казаками, вернувшимися с передовой.

«Собеседники указали на высокую технологическую оснащенность противника. Всё исключительно натовское, продвинутое. В этом мы заметно отстаём. В то же время в последние дни враг не столь упорно и настырно действует, начинает прогибаться, отступать, что ранее было крайне редко. По-видимому, сказываются большие потери в подразделениях ВСУ, которые все больше пополняются резервистами, а они уже другие вояки», – сообщает Решетников.

А вот экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков традиционно настроен скептически.

«Когда наши ослабленные тяжелейшими боями и кровопролитными штурмами соединения выйдут к границам ЛДНР – их на заранее подготовленных к обороне рубежах встретят свежие и хорошо оснащенные соединения ВСУ… Лично я не имею особых надежд на то, что задача полного очищения Донбасса будет выполнена хотя-бы до середины июня. Более того – я полагаю (с высокой долей вероятности), что она не будет выполнена вплоть до того самого момента, когда ВСУ попытаются перехватить стратегическую инициативу, начав уже планируемые прямо сейчас (уверен) наступательные операции», – делится своими опасениями Стрелков в блоге.

Генерал Решетников настроен куда более оптимистично.

«Мы воюем с очень технологично обеспеченной армией, особенно на земле. Да, у нас преимущества большие ракетных, военно-космических сил и так далее, но на земле Запад снабдил и обучил украинскую армию, поэтому мы сталкиваемся с реально очень серьезным сопротивлением. Быстрое продвижение возможно, если мы закроем глаза на свои потери и пойдем вперед. Но это психология, воспитанная на примере Великой Отечественной войны. Мы так войну не должны вести сейчас. Тогда не считались с жизнями людей. Продвижение медленное с этой точки зрения оправдано. Чтобы идти быстро, надо закрыть глаза на потери. Есть ли в этом смысл? Мне кажется, нет. Поэтому, надо потерпеть. Наши войска, как бы ни было, продвигаются и решают задачу. Сейчас возникает возможность окружения Северодонецка, ясно, что быстрой победы не будет, но оборона взламывается, успехи есть, в конце концов, решающий удар будет нанесен, и оборона украинцев посыплется», – заявил Решетников.

«Хотел бы я посмотреть на Стрелкова и Гиркина в качестве командующего – какие бы у него были там темпы. Я не уверен, что он был бы эффективнее, чем нынешняя российская армия», – подчеркивает военный эксперт Александр Храмчихин.

Бывший глава ЛНР Марат Баширов при этом в своем блоге отмечает, что российские войска, имея уже опыт уличных боев в Мариуполе, смогут брать новые города быстрее.

«Опыт ведения войны в городских условиях частично имелся у солдат, прошедших чеченскую и сирийскую кампании, но требовал совершенствования. После взятия Мариуполя, операция в Северодонецке идет гораздо эффективнее. Оттачивание мастерства, пересмотр видов вооружения, связи, координации, планирования – все это пригодится при штурме больших городов, таких как Харьков и Одесса. Новация этой операции – удары сверхзвуковыми ракетами по стратегическим объектам с расстояния сотен километров. Противопоставить им ВСУ ничего не могут».