Близится зловонный конец: «пророссийских хакеров» обвинили в подготовке канализационного коллапса в Польше

Михаил Рябов.  
03.07.2025 19:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Русофобия


«Пророссийские хакеры» систематически осуществляют атаки на компьютерные сети управления канализацией и очистными сооружениями в Польше, сообщает польское издание CyberDefence.

По всей видимости, поляки пытаются оправдать «русской угрозой» надвигающиеся аварии в системе ЖКХ на фоне общего инфраструктурного кризиса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пророссийские хакеры» систематически осуществляют атаки на компьютерные сети управления канализацией и очистными сооружениями в...

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«Пророссийские киберпреступники уже несколько месяцев осуществляют атаки на польские водоочистные сооружения и станции очистки сточных вод. Многие из них предотвращаются до того, как активисты успевают похвастаться своими действиями», – говорится в публикации.

Хакеры якобы воспользовались тем, что многие промышленные объекты управлялись при помощи «общедоступных сервисов, таких как Shodan, Zoomeye или Censys».

Издание приводит скриншоты сообщений о неполадках в одной из таких систем управления.

За последние месяцы зафиксированы аварийные ситуации на очистных в Кузнице, Толкмичко, Малдыты, Сераково, Щитно, а также на мусоросжигательном заводе и гидроэлектростанции.

Чиновникам пришлось выпустить специальные рекомендации для усиления защиты промышленных систем. Вице-премьер Кшиштоф Гавковский уже отрапортовал, будто «17 из 18 атак были отражены».

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