«Близка точка невозврата»: Украина превращается в страну стариков – экономист

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После завершения войны против России и открытия границ большинство молодого населения Украины покинет «незалежную» и уже не вернётся, а в стране останутся одни старики.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас население Украины, я думаю, меньше тридцати миллионов. И костяк, который будет работать после войны – старше 16 лет и моложе 60, это ядро с точки зрения трудового капитала, его можно оценить от 6 до 8 миллионов человек. То есть, уже сейчас можно говорить, что на одного пенсионера приходится менее одного работающего. И эта тенденция будет ухудшаться, она ухудшится сразу после войны. Потому что будут открыты границы, и значительная часть мужского населения может уехать к своим семьям, которые к этому времени уже обоснуются в Европе», – сказал Кущ.

Экономист подчеркнул, что большинство беженцев не захотят возвращаться из Европы на Украину даже после войны.

«И в этом плане мы должны понимать, что чем дольше население находится за пределами страны, тем сильнее происходит адаптация детей и социализация взрослого населения. Люди находят себе работу, обрастают связями, друзьями. И вероятность репатриации мигрантов будет снижаться. Если в первый год хотело вернуться порядка 60-70%, на второй год это будет уже 30-40%, а на четвёртый год это уже может быть менее 10% желающих вернуться в страну. Поэтому только вопрос времени, когда мы пройдём точку невозврата. Это когда экспорт сырьевых товаров и возможный рост нашей экономики уже не сможет компенсировать сокращение численности населения. Нефть XXI века – это человеческий капитал», – добавил он.