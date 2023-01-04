Близкая к властям Германии газета объявила ультиматум президенту Сербии

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Статус кандидата в члены ЕС для Сербии и выделение европейских средств этой стране должны быть заморожены до введения Белградом санкций против России и начала серьезных переговоров с албанскими сепаратистами в Косово.

Об этом пишет близкая к властям Германии газета Die Zeit, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обозреватель Die Zeit Гльрих Ладурнер назвал ошибочной политику Европейского Союза по отношению к Сербии.

«В течение многих лет ЕС придерживался политики, которую можно обобщить следующим образом: Сербия – самая большая страна на Западных Балканах, без Сербии не может быть региональной стабильности. Если она вступит в ЕС, то потянет за собой остальные страны Западных Балкан. Поэтому мы стремимся к хорошим отношениям с этой страной, независимо от того, кто правит в Белграде», – говорится в тексте.

Следствием этого, по мнению автора, является то, что ЕС годами смотрел сквозь пальцы на действия президента Сербии Александра Вучича. Брюссель «в основном молча» наблюдал, как Вучич «систематически подрывает хрупкую сербскую демократию, ослабляет гражданское общество, подчиняет прессу и маргинализирует оппозицию».

«Но самое главное: именно Вучич снова и снова разжигает конфликт с Косово, чтобы извлечь из него политический капитал. Это прозрачная, опасная игра. Поступая так, он не только рискует насильственными конфликтами, но и блокирует интеграцию Западных Балкан в ЕС» – пишет обозреватель провластной немецкой газеты, и призывает ЕС к жёсткой политике в отношении Сербии.

«Твёрдый и непреклонный курс в отношении России, Китая, а также члена ЕС Венгрии – это часть необходимого геополитического созревания Европейского Союза. Настало время для более жесткого курса в отношении Сербии, – пишет Ладурнер. – Речь идет не о наказании Сербии, а о том, что Александру Вучичу придется заплатить цену за свою политику. Если он не присоединится к санкциям против России, если не перестанет разжигать конфликт с Косово, если не начнёт серьезные переговоры с Косово, то статус кандидата в члены ЕС для Сербии надо заморозить, а финансовая помощь ЕС должна быть прекращена».

Учитывая риторику, а также тот факт, что статья была опубликована балканскими редакциями немецкой правительственной медиа-корпорации Deutsche Welle, речь фактически идёт об официальной позиции Берлина.

Таким образом, в ходе переговоров с европейскими чиновниками о статусе Косово, которые сам Александр Вучич анонсировал на январь 2023 года, президенту Сербии придётся непросто, учитывая роль Германии в ЕС.