Близкий к Байдену аналитик назвал Сербию марионеткой и похвалил косовских сепаратистов

29.09.2021 16:49 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Профессор Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне Дэниел Сервер, негласно считающийся говорящей головой администрации президента США Джо Байдена, похвалил Приштину за введение мер взаимности в отношении автомобильных номеров.

Об этом он заявил косовской Gazeta Express, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербия становится добровольной марионеткой, которая помогает России создавать проблемы на Балканах, – заявил Сервер. – Она больше не сидит на двух стульях, а только на антидемократическом. Вашингтону и Брюсселю необходимо осознать эту реальность».

Рупор Байдена считает, что международные официальные лица должны отреагировать на демонстрацию сербских вооруженных сил в отношении Косово.

«ЕС и Соединенные Штаты должны сказать Сербии, что демонстрация вооруженных сил неприемлема и что НАТО не только будет защищать территориальную целостность Косово, но и будет готово ограничить сотрудничество с Сербией, если та продолжит представлять военную угрозу для своих соседей», – сказал Сервер.

Комментируя вступивший в силу 20 сентября закон албанской администрации Приштины о «мерах взаимности» и фактическом запрете сербских автомобильных номеров на территории края, американец одобрил его.

«Я считаю, что принцип взаимности – правилен, но его реализация также должна быть успешной. Пока не ясно, будет ли это так », – заметил рупор администрации Байдена.

Комментируя экстренную встречу делегаций Приштины и Белграда, которая проходит сегодня в Брюсселе, Сервер сказал, что американское вмешательство в переговорный процесс могло быть полезным.

«Я думаю, что Соединенные Штаты могут быть полезны, но я оставлю решение вопроса о прямом участии моим коллегам-дипломатам. Недостаток в том, что участие США приведет к давлению сербской стороны, чтобы участвовала и Россия. Это была бы плохая идея», – заключил Сервер.