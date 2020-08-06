Близкий к Лукашенко политолог признал, что на «вагнеровцев» ничего не нашли

06.08.2020, Киев, Максим Карпенко

После президентских выборов Белоруссия, вероятнее всего, освободит задержанных россиян, которых Минск объявил «российскими боевиками».

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил симпатизирующий президенту Белоруссии Александру Лукашенко политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Им не предъявлено обвинение. Это говорит о том, что ситуация с ними разрешится без каких-то серьезных правовых последствий. Сейчас они, скорее, в чем-то подозреваются. И говоря о конкретных уликах, следователи говорят о том, что это была организованная управляемая группа, люди с опытом боевых действий, что у них странная траектория перемещений и что, скорее всего, они не ехали в третью страну. Это пока, безусловно, не улики – это некие основания для подозрений, чтобы дальше выяснять у них, с какой целью они все-таки прибыли и кто, для чего их нанял.

Я так понимаю, что это и есть пока основание для их задержания в Белоруссии. Я не исключаю, что если после выборов все эти показания с них снимут и там не найдется ничего серьезного, что можно инкриминировать, их просто отпустят. Потому что на сегодняшний день нельзя утверждать, что они что-то реально планировали, у них что-то нашли.

Есть некое подозрение, причем непонятно, в чьих интересах они действовали. Я выдвигаю версию, что в интересах третьей стороны, и тут Россия, российское государство может быть и не причастно к этому всему. Но выяснить это все нужно, в том числе в интересах самой России, чтобы снять все вопросы», – заявил Дзермант.

Эксперт также подчеркнул, что история с задержанными россиянами выгодна третьей стороне для того, чтобы дискредитировать Минск как нейтральную переговорную площадку.

«У меня есть своя версия на тех же правах, что и любая другая – я вижу, что это выгодно с одной стороны атаковать белорусско-российские отношения, то есть их появление само по себе странно. Сделали все, чтобы силовики на них обратили внимание. Они демонстративно не прятались и это уже само по себе навевает на мысль, что, наверное, их специально вывели на белорусских силовиков.

Это может быть от интересов тех политтехнологов, которые сейчас у нас играют, а они имеют связи и с американцами, и с либералами российскими, и с украинской «партией войны». Если вдруг гипотетически Белоруссия выдает этих людей Украине, это конец минской площадке. Мы из нейтральной стороны превращаемся в сторону, которая поддерживает одну из конфликтующих сторон, а это, по сути, удар по «Минским соглашениям». То есть это тоже нужно понимать, игра может быть и такая», – резюмировал эксперт.