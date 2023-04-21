Близкий к офису Зеленского политолог паникует: Запад не хочет видеть Украину в НАТО

Вадим Москаленко .  
21.04.2023 18:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Многие страны Западной Европы, в том числе Франция, Германия и Британия, выступают против вступления Украины в НАТО даже в случае прекращения боевых действий на территории «незалежной».

Об этом в эфире канала киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие страны Западной Европы, в том числе Франция, Германия и Британия, выступают против вступления...

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«В НАТО есть страны, которые против нашего вступления по разным причинам. В частности, из-за разных претензий к нам. В первую очередь, это правительство Орбана, и Венгрия как страна.

Но есть страны, которые занимают вообще скептическую позицию по поводу дальнейшего расширения НАТО. Это ряд западноевропейских стран. Такие настроения сильны в Нидерландах. Часть общества и политиков во Франции, Германии, Великобритании, и в целом в странах Западной Европы», – отметил он.

«Это тоже будет проблемой, поэтому надо будет согласовывать возможность нашего вступления в НАТО, и каким образом это будет происходить», – резюмировал Фесенко.

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