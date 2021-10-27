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27.10.2021 10:25 (Мск), Москва, Лдег Кравцов
 
Германия, Политика, Россия
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Близкий к победившей СДПГ фонд обещает, что Германия будет решать проблемы с Россией

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Райнхард Крумм, глава Регионального офиса для сотрудничества и...

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Райнхард Крумм, глава Регионального офиса для сотрудничества и мира в Европе немецкого фонда Фридриха Эберта.

У представителя фонда, который считается близким к победившей на последних выборах СДПГ поинтересовались, как изменятся отношения Берлина и Москвы при новом канцлере Олафе Шольфе, возглавляющем партию победительницу.

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«Перед Германией не стоит выбор, говорить с Россией или нет. Нам всегда нужно говорить с Россией. Исходя из этого и формируется политика страны на этом направлении — чтобы иметь нормальные рабочие связи с Москвой. И это не зависит от партии», – сказал Крумм.

По его словам, есть вопрос, на каком уровне будут эти отношения при новом канцлере.

«Это зависит от общей политической ситуации в Евросоюзе, от европейской безопасности. Я ожидаю нормальных отношений между нашими странами. Но, как вы знаете, к сожалению, это зависит не только от Германии. И надо сказать, господин Шольц ранее был мэром Гамбурга, а у этого немецкого города очень дружественные отношения с Санкт-Петербургом. И Шольц это прекрасно помнит», – добавил представитель фонда.

Он также отметил, что «все в Германии прекрасно понимают, что есть проблемы, которые можно решить только вместе с Россией».

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