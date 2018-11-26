26.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Киев, Мнение, Политика, Украина
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Близкий к Тимошенко политолог увидел “угрозу демократии” и заговорил о “ползучем перевороте”

Попытка ввести военное положение является “ползучим переворотом”, ставит под угрозу “демократию в Украине” и продолжит полномочия не только президента страны, но и, скорее всего, действующего парламента.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил близкий к штабу Юлии Тимошенко директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Использовать военное положение для борьбы с оппозицией и свободой слова – это вполне возможно. Это – элементы ползучего переворота, даже если авторы того, что сейчас делается, не подозревают об этом. В такой ситуации очень сильно дискредитирован и путь Украины в демократии. Самый простой вариант – выборы будут перенесены. И тут я вижу руку уже не Порошенко, а Медведчука. Кто-то из наших президентов это уже делал. Кто больше всего держится за власть кроме Порошенко? Депутаты. Они ничего не делают, хорошо зарабатывают. И вдруг президент говорит им: знаете ребята, вы на год еще остаетесь. Бесплатно. Все продолжается. Скорее всего, речь идет не просто о переносе президентских выборов, но и о том, чтобы после этого сдвинуть парламентские», – уверяет он.

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