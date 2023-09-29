Близкий мне Севастополь будет защищён – Гурулёв вспомнил свою двоюродную бабушку-еврейку

Украина будет стремиться наносить удары вглубь территории Российской Федерации, особенно в Крым, чтобы изобразить видимость победы для внутренней и внешней аудитории.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант запаса и член комитета ГД по обороне Андрей Гурулёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно Украина, как шестерка НАТО и Соединённых Штаты Америки, пытается перенести район боевых действий в глубь территории Российской Федерации, в том числе – в Крым. И где-то, к сожалению, это удалось. Но это не от того, что они нанесли какой-то существенный ущерб. Предельно понятно, что во время ведения боевых действий управление никогда не будет вестись с подсоединённого пульта управления штаба Черноморского флота, по которому эти ракеты попали. Для меня это здание, наверное, родное. Потому что я, будучи замом командующего Южным военным округом, отвечал за Крым, и большое количество времени в этом штабе вместе с руководством Черноморского флота проводил. Ну, своя боль в этом тоже есть», – подчеркнул он.

Генерал-лейтенант запаса уточнил, что Украина и дальше будет пытаться поразить объекты критической инфраструктуры в Крыму.

«Здесь в чём смысл – ведь последние удары и, в том числе, крылатыми ракетами Storm Shadow и их аналогами, больше нацелены на внутреннюю и внешнюю зарубежную аудиторию. Это больше пиар-удар, чтобы показать какие-то победы на фоне провального контрнаступления. Конечно, Украина будет пытаться и далее поразить критически важный объект на территории Крыма, в первую очередь Крымский мост, электростанции, какие-то мосты, железнодорожные узлы. И к этому надо быть готовым. Когда мы говорим, что где-то система ПВО не справляется, ну, может быть и такое. Никогда ничего не работает на 100%. Другой вопрос, что ведь приняты меры и нашими ударами, в том числе, высокоточного оружия большой дальности по аэродромам, по складам материально-технического обеспечения, по предприятиям, которые выпускают ракеты, мы добились существенного успеха. В том числе, уничтожили летательные аппараты с боеприпасами, с крылатыми ракетами, уничтожили цеха, где крылатые ракеты собирались, приводились в окончательно снаряжённый вид, и после этого уже поступали для удара по территории Российской Федерации. Война есть война. Везде откровенно не постелишься. Но, тем не менее, те моменты, которые сегодня есть, говорят о том, что проводится детальный анализ, делаются выводы и на основании этих выводов и данных разведки предпринимаются шаги, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации, в том числе ваш родной Крым», – заверил Гурулёв.

Он добавил, что с детских лет знает Севастополь и особый несгибаемый дух города-героя.

«Севастополь вообще никогда ни под кого не прогибался. Поэтому, я вообще далёк от мысли, что там может быть как-то по-другому. Люблю этот город, меня впервые привезли туда ещё пацаном, там когда-то жила моя двоюродная бабушка. К сожалению, концов не нашёл возле староеврейского кладбища, тётя Соня. Для меня он тоже какой-то близкий, по-своему. Я очень много времени уделял Черноморскому флоту, исполняя свои служебные обязанности. Но, самое главное, я никогда в Севастополе не видел вообще каких-то сомнений, что это русский город. Он таким был, есть и будет. Мы всё равно победим, просто здесь вопрос времени», – заключил Гурулёв.