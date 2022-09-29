Блогер-псевдопатриот бежал от мобилизации

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Новости Украины

Позиционировавший себя как патриот России блогер Михаил Лазуткин был замечен в очереди бегущих от мобилизации на границе с Грузией.

Об этом у себя в ТГ-канале написал военкор Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лазуткин является основателей движения «Лев Против», активисты которого отлавливали на улицах граждан, употреблявших алкоголь, избивали их, снимая процесс на видео.

«Патриот» покинул Родину, когда она действительно начала нуждаться в защите. Кажется, совсем не этого ожидали люди, выделяющие деньги на его проекты. Со мной рядом сидит Саша из Твери, который в 2019 году чуть не получил по балде от Льва во время облавы в яме. Тот самый сутулый маленький студент, которых били маскулиные альфа-самцы во главе со Львом. Теперь этот бывший студент сидит с нами на передовой Русского мира, в Херсоне, а Лев, недоразумение, по ошибке названное мужчиной, драпает в женском платье через грузинскую границу. Клоун сраный», – написал Сапоньков.

«Лев Против не предаёт свои идеи, он просто узнал, что грузины тоже бухают и отправился НАВОДИТЬ ПОРЯДОК», – съязвила скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

Вслед за Михаилом «Лев Против» Лазутиным границу с Грузией перешли и другие блогеры: Николай Соболев и Гусейн Гасанов.