Блогер рассказал, как работает по заукраинцам Крымский СМЕРШ

Канал «Крымский смерш» работает с начала СВО, чтобы дезавуировать людей, готовых помогать ВСУ и вести антироссийскую деятельность. Он появился еще до того, как была введена административная, а затем и уголовная ответственность за дискредитацию армии, и теперь, как общественная инициатива, помогает правоохранителям выявлять «ждунов» – людей, которые ждут вооруженного захвата Крыма и “возвращения в состав Украины”.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил автор инициативы, блогер из Феодосии Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы никого не привязываем, никого не бьём палками. В рамках действующего законодательства каждый гражданин имеет право собирать и распространять информацию. Соответственно, та информация, которая распространяется, самими лицами, публикуется в интернете, мы просто к ней привлекаем внимание правоохранительных органов. Кроме того, многие лица совершают и уголовные деяния, отрицая территориальную принадлежность Крыма, давая координаты ВСУ, – подчеркнул Талипов. – Я напомню, что согласно Конституции Российской Федерации и Уголовного кодекса, любой гражданин, которому стало известно о преступлении, обязан о нём сообщить. Мы не берём на себя функции правоохранительных органов, мы выявляем так называемых антироссийских элементов, зачастую проводим собственные расследования с целью установления этих лиц и публикуем информацию для того, чтобы правоохранительные органы своевременно отреагировали на неё и привлекли к ответственности выявленных лиц».

Блогер напомнил, как в прошлом году после массированной атаки дронов на Севастополь в сети появилось видео от первого лица, колесящего по городу-герою под гимн сечевых стрельцов «Червона калина» и символикой нацбатальона «Азов», признанного экстремисткой организацией.

«Товарищ, который посчитал, что в сети существует анонимность, слил это видео крупным украинским telegram-каналам, которые выложили это видео и говорили о том, как в Крыму и, в частности, в Севастополе ждут ВСУ. Была кропотливая работа по мелькающей в кадре татуированной руке. характерному чубу на голове, проезду мимо заправки и другим мельчайшим деталям… наконец, нашли номер транспортного средства. А дальше правоохранительные органы провели показательное задержание лицом в асфальт, и дальше человек уже приносил свои извинения», – отметил Талипов.

Он уточнил, что публичные извинения – это сугубо личная инициатива «ждунов», которую они проявляют после беседы с правоохранителями.

«Я, конечно же, не верю и считаю, что вот эти публикуемые извинения – это просто демонстрация, и что за антироссийскую деятельность должно последовать неминуемое наказание. А все лица, которые говорят на камеру, они, конечно же, не искренние, они не прочувствовали всего того, что должны были прочувствовать, и, безусловно, просто хотят, чтобы от них сейчас, на данный момент, отстали. Зачастую лица, которые на камеру извиняются, становятся «повторниками», которые с первого раза не поняли и отправляются в места, не столь отдаленные».

Ужесточение законодательства, по мнению блогера, должно быть в аннулировании гражданства РФ и принудительной высылке с лишением прав на имущество.

«У нас ещё год назад до начала СВО многие и не могли подумать о законодательных инициативах, которые у нас будут существовать. Времена идут, изменяются, и поэтому изменяется обстановка, и соответственно, если человек ведёт антироссийскую деятельность, если человек, независимо от того, приобрёл он это гражданство или нет, но сам факт того, что он не считает Россию своей Родиной, не надо ему в этом препятствовать, – считает Талипов. – Пожалуйста, у нас есть отличный пример Запорожской области, когда люди, которые проживали на территории Запорожской области, вели антироссийскую деятельность и занимались пропагандой ВСУ, в том числе в социальных сетях, и по своим знакомым, получали на руки украинский паспорт и отправлялись в пешее путешествие в сторону Украины. Я думаю это история должна иметь законодательное закрепление».