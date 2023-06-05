Блогер Смольного с двойным дном. Камнев назвал не поддерживающих Навального россиян дегенератами

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Получающий из бюджета Санкт-Петербурга миллионы рублей на обеление репутации городских властей блогер Николай Камнев назвал не поддерживающих Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) россиян дегенератами.

Свое оскорбительное заявление он уже поспешил исправить на противоположенное, но версия о случайной оговорке сомнительна. Блогер и раньше был замечен в связях с ФБК (организация признана экстремистской и ликвидирована), а патриотом Камнев становится на время работы со Смольным.

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Непонятый поэт

Накануне, 4 июня, либеральная оппозиция провела серию акций в честь дня рождения Алексея Навального, осужденного за мошенничество в особо крупном разере. Поддержки среди россиян мероприятие не имело, на пикеты вышло менее сотни человек. Об акциях «навальнистов» высказался известный петербургский блогер Николай Камнев, назвав 100 миллионов взрослых россиян, не поддержавших Навального, дегенератами.

После возмущения читателей блогер поспешил исправить свое заявление на противоположное, заявив, что читатели просто «цепляются к словам».

Николай Камнев почти 20 лет ведет блог в «Живом журнале» и известен под псевдонимом Фима-психопат. Параллельно вместе с супругой Камнев работает в сфере медиа и точное использование слов для него давно стало профессией, в которой он достиг определенных высот. Так что оправдание о «цеплянии к словам» выглядит, мягко говоря, нелепо. Более того, Николай Камнев числится среди сторонников Алексея Навального, готовых к участию в незаконных акциях.

В 2021 году произошел «слив» базы электронных адресов сторонников основателя экстремистского ФБК, собранных через сайт «Свободу Навальному!». Там регистрировались лица, готовые выйти на митинги в поддержку осужденного за мошенничество оппозиционера. Подлинность базы подтвердил директор ФБК Иван Жданов.

«Сейчас в интернете появилась база электронных почт сайта free.navalny.com. Она соответствует действительности в отличие от ранее выданных фейков», – заявил Жанов.

В списках изъявивших желание выйти на митинги в поддержку Навального оказалась почта kamnevn@me.com.

Согласно данным базы данных «СПАРК-Интерфакс», этот же адрес блогер Николай Камнев использовал при регистрации в качестве ИП.

Кроме того, этот же адрес Камнев указывал в блоге в качестве контактного при поиске сотрудников для своей компании Brain Works. В 2014 году он искал медиаспециалистов для работы на английском языке, желающих переехать за границу на постоянное жительство. Претендентам обещалась постоянная работа с зарплатой выше рынка. Чем конкретно должны были заниматься блогеры не раскрывалось.

Что особенно интересно, в том же 2014 году компания Brain Works Камнева получила контракт на 600 тысяч рублей от государственного телеканала «Санкт-Петербург». Затем последовал еще один контракт на полмиллиона рублей с ГУП «Горэлектротранс». С этого началось официальное сотрудничество блогера с высокопоставленными чиновниками. В последующем Камнева описывали как личного блогера бывшего вице-губернатора Игоря Албина.

Сверхглубокое погружение в роль

Сам факт участия известных блогеров в сотрудничестве с госструктурами не удивителен, но хорошо знакомых с блогерской средой петербуржцев возмутил выбор чиновников в пользу Камнева. Им он был знаком по резонансному скандалу с серией фотографий, на которых блогер позировал в форме SD, подразделения НСДАП, отвечавшего за безопасность руководства нацистской Германии.

Камнев попытался представить свой поступок как шутку в честь Хэллоуина.

«Само собой, что никакой идеологической нагрузки и «вторых смыслов». Чисто карнавал и интерьеры стройки», – написал Камнев в описании к фотографиям.

Но в споре с подписчиками Николай Камнев наглядно продемонстрировал, что публикация как раз-таки несла и идеологическую нагрузку, и «вторые смыслы». По признанию блогера, немцев ему ненавидеть особо не за что, в отличие от «краснопузых тварей».

«Мои дедушка и бабушка прожили в оккупации три года, никто не пострадал. Другие деды и бабушки воевали, все вернулись живыми с войны. А в тридцатые годы семь членов нашей семьи было расстреляно по «шахтинскому делу». Вопрос, кого мне нужно ненавидеть больше? Немцев или краснопузых тварей?» – писал Камнев.

Показательно, что в «рабочее» время смольнинский блогер открыто занимал ровно противоположенную позицию.

Как видно, для Николая Камнева вполне нормально разделять личную позицию и «профессиональную». На сегодняшний день блогер всеми силами отстаивает интересы Смольного в медиапространстве. Чиновники, в свою очередь, заключают крупные контракты с женой Камнева Ириной. Так, за 2020-2021 годы чете Камневых досталось из бюджета 11 миллионов рублей.

В то же время блогер открыто называет не поддерживающих Алексея Навального россиян дегенератами, а сам подает заявку в качестве потенциального участника незаконных митингов. Оправдания уже знакомы – окружающие его неправильно поняли. Но, как уже бывало в прошлом, скорее всего петербуржцы поняли Николая Камнева как раз правильно.