Блогер Смоляк отругал Беглова за провалившуюся готовность Петербурга к зиме

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Циклонический вихрь «Юмит» принес в Санкт-Петербург снег и оттепель, а также новые проблемы для жителей мегаполиса, связанные с некачественной уборкой улиц и неспособностью губернатора Александра Беглова организовать работу коммунальных служб. На последствия непродолжительного повышения температуры и сопутствующие трудности для петербуржцев обратил внимание журналист, писатель Павел Смоляк в своем Telеrgram-канале. По его словам, неубранные снежные завалы превратились в «каток» и огромные лужи на дорогах и тротуарах, из-за чего горожане падают и получают травмы.

В своем посте Смоляк отметил, что получил много жалоб от жителей Северной столицы, пострадавших из-за некомпетентности чиновников из Смольного.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Неубранный снег превратился в лед, улицы Петербурга нынче каток, преодолеть который еще то испытание. Наслушался жалоб, как одна пожилая дама поскользнулась и упала, другая, молодая, плюхнулась в лужу и ревела несколько минут от безысходности», — написал журналист.

Также Павел отметил, что во время достаточно продолжительной прогулки по Петербургу не увидел на улицах города ни одного дворника. Столкнувшись лично с обледеневшими тротуарами, подтопленными талой водой, он констатировал, что лучшей обувью в Северной столице в зимний период будут резиновые сапоги с шипами. Журналист осудил Александра Беглова за то, что губернатор не может обеспечить оперативную уборку снега силами коммунальщиков, из-за чего городские территории стали практически непреодолимым препятствием для горожан.

«Власти забыли про Петербург. Родной город Владимира Путина усилиями Александра Беглова превратился в промерзлую помойку», — заключил Смоляк.

Напомним, петербургский губернатор в октябре рапортовал о якобы полной готовности города к зимнему сезону, но первый же снежный циклон «Бенедикт», обрушившийся на Северную столицу в конце ноября, опроверг это утверждение. Чиновники из Смольного так и не задействовали те 1700 единиц спецтехники, которые обещали вывести на борьбу с обильными осадками.

Неоднократно на плохую работу коммунальных служб жаловались в социальных сетях и журналистам простые жители Санкт-Петербурга, а также известные личности. Так, народный артист России Иван Краско написал открытое письмо с обращением к президенту страны в связи с проблемой некачественной уборки снега в городе на Неве.