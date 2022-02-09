Блогер: ВСУшники боятся ходить по Мариуполю в форме

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Новости Украины

Олег Кравцов ) – России не стоит признавать республики Донбасса в их нынешнем виде, поскольку это законсервирует ситуацию, и значительная часть ЛДНР останется под киевским режимом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказала хозяйка тату-студии в Донецке и популярный в ДНР блогер Евгения Марти.

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«С ужасом слушаю речи наших политиков о признании ДНР и ЛНР. И все помалкивают о том, что мы – обрубки, оставшиеся от Большого Донбасса, за линией фронта тоже наши живут», – сказала девушка в интервью «Комсомольской правде».

Она также сообщила, как ВСУшники чувствуют себя в Мариуполе.

«Там укропские военные вечерами боятся по улицам ходить в форме, по одному. Парни, вернувшиеся на заводы после службы в украинской армии в Донбассе – изгои, в коллективе с ними просто не разговаривают или спрашивают: «Много денег заработал на войне?» Волонтеры, которые с войны кормились, голодные, никто на войну больше не сдает ни деньги, ни гуманитарку», – говорит блогер .

По ее мнению, признание Россией ДНР и ЛНР в их нынешнем виде – не лучший вариант.

«У нас и так идет интеграция, сама по себе. А если нас признают, да еще в этих границах – все, мы закапсулируемся в них, на этом огрызочке. И все наши родные, дома, дачи, любимые места – все они останутся за бортом нашей жизни навсегда», – подчеркнула Марти.