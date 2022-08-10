Блогер за бутылку пива пытался устроить провокацию на родине Шойгу

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Российский трэвел-блогер Антон Лядов пытался за бутылку пива заставить двух рабочих в Туве рассказать на камеру, что жизнь в республике ухудшилась после начала СВО на Украине.

Об этом сообщили сами рабочие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорил, скажите, что в Туве все плохо. Пиво подогнал. После войны, говорил, плохо живется. А у нас все хорошо. Мы работаем на стройке, нормально», – уверяют работяги.

Telegram-канал «Кремлёвская прачка» полагает, что манипуляции в Туве (родной регион министра обороны Сергея Шойгу) осуществлялись в интересах врагов России.

«Пока наши мужики выполняют важные задачи на Украине, отдельные (Б)Лядовы из 5-й колонны гадят исподтишка любыми способами», – говорится в публикации.

Лядов – автор ютуб-канала «The Люди» с более чем 4 млн подписчиков, где выходят видео о жизни людей в разных странах.