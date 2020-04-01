01.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал
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Блогер-змагар обвинил Россию во вспышке коронавируса в Витебске




Вспышка коронавируса в Витебске якобы связана с тем, что этот город расположен близко к России, и его жители имеют тесные связи с РФ.

Об этом в эфире литовского Delfi заявил блогер и журналист польского телеканала «Белсат» Степан Путило, выступающий под ником «Нехта» (его почему-то представили как Степана Светлова).

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«Вероятнее всего это произошло из-за того, что много туристов, в том числе, российских туристов, приезжает в Витебск. Это один из ближайших к России городов. Они приезжали в санатории, к родственникам. Многие жители Витебска ездят в Россию на заработки, и вероятнее всего, из-за того, что границы открыты, Витебск стал своеобразным эпицентром. Или, как сказал Лукашенко, там просто «климат другой», – рассуждает Путило.

При этом, по его данным, в Витебске меньше случаев заражения, чем в Минске.

«Сложно сказать, почему именно Витебск сейчас оказался эпицентром. По нашим данным там все еще немного меньше случаев, чем в столице. Тем не менее, Витебск на втором месте в стране по количеству инфицированных и по количеству так называемых пневмоний», – заявляет Путило.

Между тем, число заболевших ни в стране, ни отдельно по Витебской области белорусский минздрав не называет. В соцсетях утверждают, что там зафиксировано 756 случаев пневмоний.

31 марта там умер первый белорус с положительным тестом на COVID-19 – актер местного драмтеатра, 75-летний Виктор Дашкевич. После этого в Витебск по поручению президента Лукашенко прибыл министр здравоохранения.

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