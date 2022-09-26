Блогера-майданщика грозят убить после ролика о конфликте Зеленского и Залужного

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Украинские боты и националисты устроили атаку и завалили угрозами убийства переехавшего в США активиста Майдана Ростислава Шапошникова из-за его ролика о конфликте между украинским политическим и военным руководством.

Об этом сам Шапошников заявил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам майданщика, после того, как в соцсетях вышел его ролик, в котором говорится, что Владимира Зеленского выводит из себя популярность главкома ВСУ Валерия Залужного и он хочет отправить его в отставку как потенциального конкурента, Шапошникова стали обвинять в работе на Кремль и одновременно экс-президента Петра Порошенко.

Также его угрожают покалечить и даже убить. В том числе, запугивают преследованием со стороны СБУ.

«Очень много высказывается угроз. То есть, помимо того, что физическая расправа, что «мы тебя найдем, тебе нужно порвать рот, убить, казнить», также высказываются, что меня сдадут СБУ, СБУ со мной разберется. Таких угроз очень много», – сказал блогер. «К сожалению, теперь журналистика возможна свободная только за рубежом. Невозможно работать журналистом на территории Украины. СБУшники, к сожалению, занимаются поиском блогеров, поиском комментаторов – они комментарии изучают, посты на «Фейсбуке». Неудивительно, что Российская Федерация так кошмарит Украину, когда Служба безопасности Украины, вместо того, чтобы реально выявлять агентов российских спецслужб среди правительства Украины, чиновников, а их там просто кишло целое, рой, они занимаются поиском блогеров», – заявил Шапошников.