Блогера Шария все-таки зарегистрировали кандидатом в депутаты

02.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную раду блогера Анатолия Шария, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

ЦИК приняла решение большинством голосов в рамках исполнения постановления Верховного суда.

Ранее ЦИК отказывался регистрировать блогера в качестве кандидата в депутаты Рады на том основании, что конституция требует от кандидатов в нардепы жить на Украине последние пять лет, а «Шарий более пяти лет назад выехал за границу», где и «проживает длительное время».

Однако блогер выиграл в суде. помним,

Шарий сообщил о намерении участвовать в выборах 6 июня. В Минюсте была зарегистрирована политическая «Партия Шария». ЦИК зарегистрировал партсписок этой силы в избирательном бюллетене под номером 17.