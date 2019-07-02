02.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Общество, Политика, Украина
Просмотров:

Блогера Шария все-таки зарегистрировали кандидатом в депутаты

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную раду блогера Анатолия Шария, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

ЦИК приняла решение большинством голосов в рамках исполнения постановления Верховного суда.

Ранее ЦИК отказывался регистрировать блогера в качестве кандидата в депутаты Рады на том основании, что конституция требует от кандидатов в нардепы жить на Украине последние пять лет, а «Шарий более пяти лет назад выехал за границу», где и «проживает длительное время».
Однако блогер выиграл в суде. помним,

Шарий сообщил о намерении участвовать в выборах 6 июня. В Минюсте была зарегистрирована политическая «Партия Шария». ЦИК зарегистрировал партсписок этой силы в избирательном бюллетене под номером 17.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть