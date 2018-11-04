Блогерша гуляла по Крыму с флагом, под которым убивают русских Донбасса

04.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Переехавшая в Крым после Русской весны видеоблогер Алена Бардовская решила провести «социальный эксперимент» и три дня гуляла по полуострову с украинским флагом.

Девушка заявила, что уверена: никто ее не обидит и не оскорбит, потому что крымчане в целом настроены миролюбиво по отношению к украинцам.

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В Симферополе она просила прохожих сфотографировать себя, намерено развертывая полотнище желтой полосой сверху. Крымчане не замечали, что флаг перевернут, но и не отказывались фотографировать блогершу. Замечания ей сделали только у здания Госсовета Крыма.

В пешеходной зоне Симферополя молодые девушки похвалили Бардовскую за флаг и попросили разрешения с ним тоже сфотографироваться. Слова одобрения услышала блогерша и на проспекте Кирова от двух молодых людей, один из которых пожаловался, что его сестра боится приехать к нему в гости из Киева. Он также признался, что при Украине он был более платежеспособным, зато при России больше порядка и законности.

В Севастополе Бардовская прошлась по центру города в День народного единства. На нее не обращали внимание ни горожане, ни военные, ни полиция, ни казаки. Правда, фотографировать себя с флагом блогерша не просила.

Наиболее агрессивно отреагировали на флаг женщины у рынка в Бахчисарае. Они потребовали от Бардовской свернуть флаг и уйти, обвиняя ее в провокации. При этом женщины отметили, что не возражали бы против крымско-татарского флага, поскольку живут мирно.

Ролик Бардовской вызвал бурную дискуссию на ее youtube-канале. Блогершу обвинили в неуважении – и россияне, и украинцы. Около ста человек отписалось от канала. Дискуссия перекинулась и в другие соцсети.

«Не ожидал от Алёны Бардовской такого. Живет в Севастополе и устроила провокацию с таким дном! Может, ради эксперимента поедешь в Киев с российским флагом? …Кому хочется таскать по Крыму флаг вражеского государства – чемодан, майдан, до побачинья… Это все равно, что таскать фашистский флаг, это флаг под которым уничтожали Донбасс, женщин и детей…

Хватит этих заигрыванием с двойным гражданством, кому нужен украинский паспорт – есть возможность полноценно жить с ним и под желто-голубым флагом там», – написал у себя в «Фейсбуке» блогер Александр Горный.