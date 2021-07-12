«Блок двух лузеров». Эксперт объяснил провал Додона и Воронина

12.07.2021, Москва, Максим Карпенко

В результате парламентских выборов в Молдавии, где победу одержала партия действующего президента Майи Санду «Действие и солидарность», нет ничего неожиданного. Ее конкуренты – блок коммунистов и социалистов, возглавляемый бывшими главами государства Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, дискредитировал себя и не смог мобилизовать электорат.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Алексей Мартынов.

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По мнению Мартынова, Додон стал жертвой личных амбиций, в результате чего фактически погубил свою будущую политическую карьеру.

«Это ожидаемый результат. Блок двух лузеров экс-президентов и не должен был победить – вся социология об этом говорила и результат их общей деятельности в совокупности за энное количество лет – тому пример. Нужно заметить, что действующему президенту Санду и ее большому другу – послу США Дереку Хогану удалось мобилизовать «проевропейский» электорат в поддержку партии Санду, что и продемонстрировал результат выборов. А обратному лагерю, условно левому, условно пророссийскому, наоборот, консолидировать не удалось», – сказал эксперт.

«Можно по-разному относиться к этому, но это абсолютно закономерная история потому что тот персонаж, который был выбран в качестве лица этой половины, экс-президент Додон, он умудрился за последние несколько лет рассориться практически со всеми бывшими товарищами, причем рассориться люто. Вообще, мне кажется, что главной целью прошедших выборов у Додона было не столько победить на них, сколько за счет спонсорских возможностей отомстить своему бывшему товарищу Усатому (бывший мэр города Бельцы, политик Ренато Усатый) и «отспойлерить» его еще раз», – отметил политолог.

«Это люди, у которых сразу за жаждой личной власти и личных амбиций, идут далеко не мысли о родине, а какие-то личные интересы. Поэтому результат закономерный – социалисты Додона сократили присутствие в парламенте в два раза. Думаю, что вряд ли стоит говорить о продолжении его политической карьеры, хотя, конечно, он так не считает», – считает наш собеседник.

При этом он подчеркивает, что в Молдавии нет четкого разделения между «прозападными» и «пророссийскими» партиями, а руководит политическими процессами в стране напрямую посол США Дерек Хоган.

«Вообще, «прозападные» и «пророссийские» силы – это абсолютная чушь как в Молдавии, так и в любой постсоветской стране, в том числе Украине, – это ложный императив, навязанный еще в 90-х и «нулевых» годах нашими оппонентами, потому что им нужно было хотя бы куда-то ногу поставить. А сегодня они уже управляют политическими партиями во многих постсоветских странах. Тому яркая иллюстрация, как политическую жизнь маленькой, несложной страны Молдавии организует американский посол Дерек Хоган. Не стесняясь, публично, каждый день демонстрируя, кто главный и кто решает здесь вопросы. Поэтому я считаю, что это большая ошибка – принятие этого ложного императива по поводу прозападных и пророссийских», – резюмирует Мартынов.