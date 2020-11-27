Блок Кернеса ляжет под «слуг народа»

27.11.2020, Харьков, Артем Клименко

Харьков ожидает возвращения переизбранного мера Геннадия Керенса, который проходит лечение в Германии. Результаты местных выборов давно известны, но период неопределенности затянулся.

Как долго продлится эта межеумочная ситуация? Каких политических конфигураций можно ожидать местных советах? Кто будет оппонировать центральной власти? Какие отношения возможны между Оппозиционной платформой — За жизнь и Блоком Кернеса — Успешный Харьков?

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Об этом «ПолитНавигатор» расспрашивал депутата Харьковского горсовета и главу городской организации ОПЗЖ Андрея Лесика.

— Как оцениваете итоги местных выборов? Во время избирательной кампании у многих харьковчан, политических сторонников ОПЗЖ, были претензии к партийным спискам и в облсовет, и в горсовет…

— Меня касается то, что мы имеем в горсовете. Я понимаю, что кому-то не нравится Лесик, кому-то не нравится Родзинский, кому-то не нравится Спасский. От местной специфики никуда не денешься. Но я думаю, что в целом нормальный список. В горсовет от ОПЗЖ зайдет 19 депутатов (из 84).

Окончательного списка мы еще не видим. В опубликованном списке, например, до сих пор Фельдман значится, который шел первым номером. Но понятно, что он остается народным депутатом.

А у нас тогда девятнадцатым зайдет Денис Невядомский, бывший судья, который проявил честность и принципиальность, рассматривая политически мотивированное дело. Это во время политических преследований при Порошенко. Поэтому он перестал быть судьей. Я рад, что он станет депутатом горсовета.

— Харьковскими результатами вы удовлетворены?

— В целом я доволен. Получили то, что должны были получить. Мы набрали 21 процент в горсовете. А нам прогнозировали гораздо меньше. Тот же самый Райнин говорил: «Что ты там возьмешь? 18 процентов, с динамикой падения. А у нас (на области) 27 процентов». Я говорил: «Ну посмотрим». В итоге в облсовете у ОПЗЖ получился примерно такой же процент, как и в горсовете.

В обоих случаях мы вторые после Блока Кернеса — Успешного Харькова. Но большинства у победителей нет.

— Сейчас возникла пауза. Она заполняется активными переговорами Блока Кернеса с потенциальными союзниками? Или до возвращения Кернеса никто ничего не ведет?

— Я думаю, это вопрос решенный: Блок Кернеса объединился со «Слугой народа». Они как ложились под Пороха в 2015-м, 2016-м, так теперь будут взаимодействовать с центральной киевской властью. То есть со «слугами народа». Иначе — уголовные дела и другие неприятности для городской власти.

Ну и еще большой фактор — непонимание, когда приедет мэр. Ситуация непонятная.

— Предусмотрен предельный срок, когда новый состав горсовета должен начать работу?

— Я думал, что в 20-х числах декабря крайняя дата. Но сейчас я понимаю, что неопределенная ситуация с датами после того, как обжаловали протокол городской территориальной избирательной комиссии. Городская избирательная комиссия должна назначить первую сессию. Но возникли эти непонятки.

Секретарь городского совета назначил сессию на 2 декабря — для предыдущего созыва. Там будут вопросы бюджета и другие. А будет ли мэр или не будет, — я не понимаю.

— А кто-то допускает мысль, что обиженный «слуга народа», который оспорил протокол городской избирательной комиссии, сделал это не против победителей, а для них? Ведь таким образом у команды Кернеса появилась возможность потянуть время для возвращения мэра?

— Не исключаю. Можно предположить и такой вариант. Сейчас настолько всё запутано… В каждой политической силе напихано людей влияния из других лагерей. «Смешались в кучу кони, люди».

— Кстати, об агентах влияния. С какого перепугу в Днепре местная ОПЗЖ заявила перед вторым туром о поддержке мэра-«вешателя» Филатова?

— Я про Днепропетровск ничего не могу сказать. Я просто не в курсе дела, как у них там всё происходит. Что мне лезть в Днепропетровск? Мы тут у себя в Харькове в двух соснах не можем разобраться. Вообще, в целом, вопросов много. И с кадровым составом не всё гладко. Мы всё понимаем…

— Киевский районный суд смягчил меру пресечения всем арестованным участникам нападения на автобус общественного движения «Патриоты — За жизнь». Боевики Нацкорпуса отпущены под круглосуточный домашний арест…

— Я думаю, что это заказ из Киева по линии Генеральной прокуратуры. Сначала они хотели руками судьи сделать так, чтоб она сама выпустила, поменяв меру пресечения. Но ей зачем это надо?

Тогда прокурор внес ходатайство: изменить меру пресечения. Обвинение заявляет: мы, вместо СИЗО, хотим для них круглосуточный домашний арест. Судья уходит в совещательную комнату и выносит решение: удовлетворить.

Хотя ничего же не поменялось… На автобус напали. В людей стреляли. Как досталось пострадавшим — известно. Просто дело спускают на тормозах… И прокуроры дают заднюю.

— Так это была инициатива прокуратуры?! Удивительные функции у обвинения: помогать обвиняемым комфортно себя чувствовать…

— Да, это была их инициатива. Что тут скажешь? Цензурных слов нет.

— А пострадавшая сторона как это восприняла?

— Один парень до сих пор проходит реабилитацию. Тянет ногу (нерв оперировали). Ездит к врачу на процедуры. Слава богу, что нашли тогда хирурга, который удачно прооперировал. То, что произошло в суде, — откровенная слива. Что такое Нацкорпус для сегодняшней власти? Друзья-товарищи.

— В ноябре Харьков провалил отопительный сезон? С чем это связано? Кот из дома — мыши в пляс?

— Есть проблемы, отовсюду звонят. Постоянно рвутся трубы по городу. Я слышал жалобы на качество услуг: батареи завоздушены и т.п. Это же проблема не вчерашняя. Она постоянно была.

— Но этой осенью многие харьковчане сетуют на то, что коммунальные службы не реагируют на жалобы, дозвониться невозможно… Вспоминают, как в прошлые годы за такое Кернес «множил на ноль» тех, на кого жалуются…

Сейчас однозначно сказать не могу. Меня не было две недели на месте в этом месяце. Проболел на родине, настигло и меня. Неделю назад вернулся в Харьков, вникаю в наши новости. Знаю, что проблемы есть. Но пока не могу стопроцентно сказать, как справляются с ситуацией в этой команде.

— А что собой представляют те, кого Кернес назвал «Успешным Харьковом»?

— Увидим. Я уже сказал: думаю, что вся эта бригада хочет лечь под «слуг народа». Будут гнуть ту линию, которая устраивает центральную власть. Не приходится особо рассчитывать на то, что наша команда, 19 человек в горсовете, сможет что-то переломить. Но посмотрим… Даст Бог, не будут выносить из зала — и то хорошо.

К конструктивному сотрудничеству с Блоком Кернеса, конечно, нужно стремиться, если оно на пользу городу. Но глобальная политика у них будет: полный «одобрямс». Как скажут в Киеве, так и будут делать.

Так складывается, что мэрам городов и их силам выгодно сотрудничать с центральной властью. А иначе бесконечные уголовные дела и т.д. Это, конечно, никак не оправдывает их позицию. Но предпосылки именно такие.

Есть ощущение, что ведутся кулуарные договоренности. Но это всё сырое. Люди в этой команде сами еще до конца не понимают расклада. Зависит от того, когда приедет мэр, в каком виде он будет руководить городом…

— Что слышно о Кернесе?

— Насколько я знаю, поправляется, разговаривает. Скоро будет. Выехать из этой клиники можно. Но, не дай бог, здоровье ухудшится — вернуться в клинику уже нельзя будет. Даже политические оппоненты должны с уважением относиться к его проблемам. Должны набраться терпения. На этой теме не нужно спекулировать.

— Местные выборы кто-то считает началом конца Зе-команды. Но Зеленского об этом не поставили в известность? Эта команда ведет себя так, как будто пролета на местных выборах и не было.

— Местные выборы показали, что слуги народа поддержки на местах лишились. И вообще народ уже не выносит этих слуг. Что мы имеем? Коммунальные неплатежи — 60 процентов. Сумма задолженностей населения только за газ перевалила за 20 млрд гривен. Это еще раз говорит о том, что дела хреновые и в экономике, и в социальной сфере. В каждой семье есть проблемы. Не дай Бог заболеть коронавирусом — деньги уходят просто космические, если они есть. А если их нет, то… дешевле, конечно, жить, но все равно невыносимо…

Ситуация с вакцинами показала, как Зе-команда относится к населению… Идиотизм центральной власти просто зашкаливает. Ведите вы нормально переговоры с россиянами, спасайте жизни людей. Нет, они кричат, что американцы нам помогут. Кто там поможет, когда, зачем?!

У них риторика остается: всё назло России.

Украина тупо стала рассадником всего дерьма и всей нечисти. США используют Украину в Европе как свое представительство, как плацдарм для продвижения всего зла. Чтоб укрепить антироссийские настроения, на территории моей страны переписывается история, создаются лживые мифы. 133 страны поддержали резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, принятую ООН по инициативе РФ. И только две страны голосуют против: США и Украина. Вот это мне неприятно.

Остается надежда на адекватных людей. Идет борьба за них. А наши прихвостни, по-другому их не назовешь, готовы сдать за три копейки и национальные интересы, и здоровье людей.

— А публичных проявлений адекватности вы много видите?

— Хорошо, что у нас всё чаще в открытую говорят о майдане как государственном перевороте. Слушал эфир с Вячеславом Пиховшеком. Он озвучивает то, что многие из нас разделяют: «Вы мне никогда не запретите говорить, что был переворот. Говорил, и буду говорить». Уже хорошо, что это не напрягает никого. А то раньше я пытался это сказать ф эфире — у каналов сразу проблемы начинались.

— Дебильный законопроект о льготах участникам майдана не пройдет в парламенте?

— Я думаю, нет. Хотя от этих тварей, до сих пор озабоченных сакрализацией майдана, можно ожидать чего угодно. Не зря же на первой стадии пытались замарать всех, сделать соучастниками как можно большее количество силовиков. Теперь они хотят всё это узаконить, придать этому особые статусы.

— Суд над вами всё еще продолжается?

— У меня заседание будет в конце декабря. Прошлое заседание не состоялось из-за отсутствия прокуроров и отсутствия заявления потерпевших, что можно без них рассматривать.

Им деваться некуда. Ну представьте себе: следователь и потерпевший — один и тот же человек. Этому ж нужно будет дать оценку.

Если они первое дело (проявление сепаратизма) не смогли показать, просто провалили, то во втором деле имела место элементарная провокация в моей больничной палате. Кто там кого бил? И кто кому сопротивлялся? Якобы, я ударил следователя СБУ в моей больничной палате. И теперь он в моем деле и следователь, и потерпевший! Это ж ни в какие ворота не лезет.