Блок Макрона с минимальным отрывом выиграл первый тур выборов во Франции. На втором месте – левые

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12 июня во Франции прошел первый тур парламентских выборов. Коалиция «Вместе» под руководством президента Макрона лидирует в гонке с минимальным отрывом, набрав 25,65% голосов избирателей.

Об этом сообщает Reuters по итогам данныз с участков.

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Правительственная партия всего на 0,09% опередила занявшее второе место по количеству мандатов объединение «Новый народный экологический и социальный союз», которое возглавляет левый лидер Жан-Люк Меланшон.

Третье место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» – 18,67% голосов. Для ультраправых такие результаты – несомненный проигрыш.

Во второй тур вышли “Вместе”, левый “Новый народный экологический и социальный союз” и ультраправое “Национальное объединение”. Другие партии во второй тур не проходят, поскольку не набрали требуемого минимума – 12,5% голосов.

Как сообщили, в этом году фиксируют низкую явку на выборы. Голосование проигнорировало более половины избирателей (52,48%).

Наблюдатели отмечают, что за счет особенностей французской системы выборов в парламент расстановка сил по итогам второго тура может измениться.

В частности, основные институты общественного мнения заявили, что, несмотря на то, что у альянса Маркона есть хорошие возможности для получения наибольшего количества мест с большим отрывом, президент все еще может потерять контроль над парламентом в финальном туре голосования и Франция полевеет.

Для президента Франции результаты парламентских выборов имеют решающее значение: он приобретает всю полноту власти только в том случае, если его партия имеет большинство в Национальном собрании. В ином случае главе государства приходится назначать премьера и правительство из состава оппозиционного ему парламентского большинства.