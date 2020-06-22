22.06.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Выборы, Политика, Сербия
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Блок Вучича уверенно побеждает на выборах в Сербии


За прошедшую ночь Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии обработала данные с 68%  избирательных участков – 61% голосов избирателей.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По итогу ночного подсчета голосов, результаты изменились мало – предвыборный блок правящей Сербской прогрессивной партии и ее союзников – «Александр Вучич – За наших детей» получил 61,2% голосов и соответственно 189 мест в Народной скупщине. Следом идет предвыборный блок «Ивица Дачич – СПС (Социалистическая партия Сербии – ред.) – ЕС (Единственная Сербия – ред.) – Драган Маркович Палма» – у него 10,4% голосов и 32 места, тройку лидеров замыкает блок «Александар Шапич – победа для Сербии», набравший 3,7%, и соответственно получивший 12 мест. Также, согласно европейским нормам в парламент проходят и представители партий национальных меньшинств.

Также хорошей новостью для Сербии стала победа в столице населенного преимущественно славянами-мусульманами Санджака – Нови-Пазаре, где всегда были сильны сепаратистские и националистические настроения.


Так, блок «За европейский Нови-Пазар – Расим Ляич» Санджакской демократической партии, возглавляемый экс-министром торговли Сербии Расимом Ляичем, уверенно победил сепаратиста Сулеймана Углянина и его Партию демократического действия Санджака.

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