Блокада Донбасса помогла России нарастить экспорт угля

31.08.2018, Киев, Игорь Петров

Отказ Украины от угля антрацитовой группы, добываемого в Донбассе, и начало импорта антрацита из ЮАР и США привели к замещению закупаемого Украиной угля российским на мировом рынке.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы существенным образом перекроили мировой рынок угля. Если говорить об угле антрацитовой группы, который добывался на Донбассе, то его в мире мало. Должен расстроить наших патриотов, которые так активно радовались блокаде Донбасса: самым крупным производителем угля антрацитовой марки является Россия. Ни Австралия, ни США ни ЮАР даже вместе не дотягивают до тех объемов, которые добываются в России», – отметил эксперт.

Он добавил, что уголь из Пенсильвании, ЮАР или Австралии добывался под конкретных потребителей Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Благодаря произошедшему у нас в стране, благодаря тому, что мы стали импортерами антрацита, мы позволили России нарастить объемы антрацитовой добычи. Там зафиксирован прирост добычи и экспорта за прошлый год. То есть, по сути, все те объемы, которые Украина в прошлом году забрала с антрацитового рынка, были замещены из России. Все это напоминает реверс российского газа, который мы покупаем в Европе, но по факту это российский газ. Точно так же антрацитовый уголь – вроде бы это американский и юаровский уголь, а по факту это тот же самый российский уголь», – подчеркнул Землянский.

Примечательно, что Польша стала перевалочной базой для угля, добытого в ЛДНР и отправляемого в Европу партиями на миллионы долларов.