Блокада Калининграда: О чём молчат официальные лица

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Новости Украины

История с запретом российского транзита в Калининград была затеяна для того, чтобы обеспечить ввод польских войск на Западную Украину.

Об этом в интервью литовскому youtubе-каналу «Интерпретация» заявил известный российский экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся история с транзитом в Калининград не имеет никакого отношения к транзиту. Это в чистом виде спецоперация, которую устроили англичане и поляки с целью отвлечь внимание России от возможных операций в Западной Украине. Поляки хотят двинуть туда войска. В Киеве готовы их пустить, но понимают: как только они перейдут границу, белорусские и российские войска, которые стоят на южной границе Белоруссии, тоже пойдут. Поэтому была сделана попытка оттянуть эти войска на север – в сторону Литвы. Давайте скажем прямо: это жертва, пешки. Литвой готовы пожертвовать», – сказал Хазин.

Поэтому сейчас демарш Литвы, полагает он, пройдет для Вильнюса безболезненно, но потом у литовцев могут отобрать земли, приобретенные в результате пакта Молотова-Риббентропа.

С этим мнением согласен политолог Марат Баширов.

«С мерами против Литвы из-за блокады Калининграда не будут спешить. Пугнули и подождут реальных последствий. В Берлине и Брюсселе сейчас самая настоящая судорожная активность по нейтрализации глупости литовских властей, спровоцированной Штатами. Европейцы понимают, что итогом может стать не блокада Литвы (кому нужна эта живопырка, как сказал один мой друг), а перекрытие газового вентиля «Северного потока», – написал эксперт в своем ТГ-канале.

Как заявил член европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, Еврокомиссия подготовила проект документа, разрешающего России перевозить грузы в Калининградскую область по территории ЕС. Публикация и обсуждение документа ожидаются на следующей неделе.