Блокада Керченского пролива – катастрофа для любимого олигарха Зеленского

16.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Если Россия заблокирует Керченский пролив, об угрозе чего накануне сообщали украинские СМИ, это станет настоящей катастрофой для предприятий крупнейшего украинского олигарха Рината Ахметова, использующих порты на Азовском море.

«Это просто катастрофа для Рината Ахметова и его заводов. Дело в том, что перенаправить потоки в другие порты практически невозможно. Таким образом, получается, что любимый олигарх Зеленского, которым на сегодняшний момент является Ринат Ахметов, будет нести существенные финансовые убытки. Факт, что на Украине очень многие вопросы решаются с помощью денег. Это хороший рычаг для того, чтобы надавить на Ахметова, а через Ахметова на украинскую власть», – заявил «ПолитНавигатору» экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Накануне стало известно о перекрытии в связи с военными учениями акватории возле Керченского пролива с 24 апреля по 31 октября. Ограничения вводятся для иностранных военных и государственных судов. Однако экс-главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уже выразил опасения, что могут быть заблокированы и коммерческие суда.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заверил «ПолитНавигатор», что Россия не нарушает никакие международные нормы.

«Все это делается в соответствии с договором по Азовскому морю и Керченскому проливу, который заключен между Украиной и Россией еще в первой половине «нулевых» годов. Вообще-то туда без согласия Украины и России военные суда заходить не могут. Поэтому в очередной раз повторили, что военные корабли иностранных государств в акваторию Азовского моря зайти не могут. По той ситуации, которая сегодня нагнетается США, Евросоюзом, Украиной, я думаю, что вполне обоснован запрет прохода в Азовское море любых военных кораблей, и украинских в том числе. Конечно, это связано и с недавними заявлениями секретаря Совбеза России Николая Патрушева о террористической и военной угрозе Крыму со стороны Украины», – сказал Цеков.

Военный эксперт Института стран СНГ капитан I ранга Сергей Горбачев считает, что ограничения будут касаться только военных кораблей и не затронут торговые суда.

«Ограничения судоходства по Керченскому проливу связаны с целым рядом факторов. Один из них – вопросы, связанные с использованием сил Черноморского флота, потому что к этому району прилегают, в том числе, и полигонные участки. Плюс к тому, как известно, недавно в интересах Минобороны часть Таганрогского залива была передана в районе Темрюка, Ейска. Можно назвать и другие факторы, в том числе и то, что в Черном море, в восточной части Крыма часто проводятся различные учения. С тем, чтобы исключить какие-то конфликтные ситуации или чрезвычайные происшествия, это и сделано. Адресовано это прежде всего военно-морским силам нечерноморских держав, которые проявляют очень большой интерес к тому, чем занимается Черноморский флот в режиме выполнения задач боевой подготовки и повседневной жизни.

Что касается гражданского судоходства, то здесь никаких последствий это решение не повлечет. В свое время Украина активно педалировала тему всяких ограничений, из-за того, что строительство Крымского моста и режим мореплавания вредит торговому судоходству и влечет какие-то последствия для грузопотока, активности портов, но все это было надуманно и время доказало, что эти претензии не имеют никаких оснований», – заявил Горбачев «ПолитНавигатору».